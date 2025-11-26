Nema kraja ogromnim gužvama zbog Vjesnika: Kolona od 5 km kod Sesveta, kaos i na zapadu

Dok se čeka kraj radova na obilaznici na Slavonskoj aveniji, na zagrebačkim cestama i dalje traju ogromne gužve dok brojni građani pokušavaju alternativnim rutama stići s jedne na drugu stranu grada. Zbog povećane gustoće prometa i radova, kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba je duga oko 5 kilometara.

Istovremeno povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, piše HAK.

A na ulicama u blizini Vjesnika i jutros prometni kaos. Gužve su se prelile u Savsku, Horvaćansku, a mostovi preko Save od jutra su neprotočni. No, do kraja tjedna trebala bi se otvoriti nova premosnica na Slavonskoj aveniji što će umanjiti trenutačnu kaotičnu situaciju.

- Do kraja tjedna očekujemo premosnicu, proširenje za još dvije trake sjevernog kolnika Slavonske, kako bi imali dvije trake i u smjeru zapada i u smjeru istoka. To će olakšati prometno stanje, međutim ne može u potpunosti nadomjestiti podvožnjak, ali za dvije trećine vozila će biti prohodno - rekao je jučer zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

A taj kraj tjedna donijet će i posebnu regulaciju u širem centru Zagreba jer počinje i Advent.

I. POSEBAN REŽIM PROMETA OD 29. STUDENOG 2025. DO 7. SIJEČNJA 2026.:

Od ponedjeljka do četvrtka od 17:00 do 23:00 sata:

na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do raskrižja s Ulicom Ignjata Đorđića) te Praškom ulicom moći će prometovati samo tramvaji i vozila stanara

u Gajevu ulicu, sjeverno od Berislavićeve ulice, moći će pristupiti samo taxi vozila i vozila stanara

promet Berislavićevom ulicom, od Gajeve ulice do Trga Nikole Zrinskog, privremeno će biti uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara.

Petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 24:00 sata:

Zapadnom i istočnom stranom Trga Nikole Zrinskog (do raskrižja s Ulicom Ignjata Đorđića) te cijelom Praškom se neće moći prometovati

zapadnom stranom Trga Josipa Jurja Strossmayera i zapadnom stranom Trga kralja Tomislava na dijelu od Tesline ulice do Mihanovićeve ulice se neće moći prometovati

promet Katančićevom od Gajeve ulice do Trga Josipa Jurja Strossmayera privremeno će biti uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara

Gajevom ulicom od Hebrangove do Berislavićeve ulice, Berislavićevom od Gajeve ulice do Preradovićeve ulice moći će prometovati vozila stanara i TAXI

u Gajevu ulicu od Berislavićeve do Tesline, u Teslinu ulicu na dijelu od Gajeve ulice do Trga Nikole Zrinskog i na sjevernu stranu Trga Nikole Zrinskog vozilima će moći pristupiti samo stanari

TAXI vozila iz Gajeve obavezno skreću lijevo u Berislavićevu ulicu prema Preradovićevoj ulici

Semafor na raskrižju Palmotićeva - po potrebi i procjeni policije će se staviti na režim treptajuće žuto.

Petkom, subotom i nedjeljom od 18:00 do 23:00 sata:

po potrebi i procjeni Policijske uprave Zagrebačke obustavlja se tramvajski promet na relaciji Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor (i obratno).

NAPOMENA: Zavisno od sigurnosne procjene policije, režim prometa koji vrijedi za vikend može biti primijenjen i tijekom radnih dana.



Promet “zelenim valovima” Boškovićeva – Hebrangova (u pravcu zapada) i Ulica baruna Trenka – Ulica Pavla Hatza (u pravcu istoka), odvijat će se bez ograničenja.



II. TURISTIČKI I OSTALI AUTOBUSNI PROMET TIJEKOM ADVENTA

Autobusna linija ZET-a br. 150 Tuškanac – Gornji grad – Ilirski trg – Trg bana Josipa Jelačića od ponedjeljka 2. prosinca 2024. do 9. siječnja 2025. vozi izmijenjenim linijama:

do 17:00 sati – redovna trasa do Trga bana Josipa Jelačića

nakon 17:00 sati - skraćena trasa do Ilirskog trga.

tijekom Adventa turistički autobusi za razgledavanje grada neće moći prometovati zonama zabrane i ograničenja.



III. TAXI-STAJALIŠTA I PROMET TAXI-VOZILIMA TIJEKOM ADVENTA

tijekom režima privremene regulacije prometa u zonama zabrane i ograničenja prometa TAXI vozila neće smjeti prometovati

izvan vremena u posebnom režima prometa, u zoni zabrane i ograničenja TAXI vozila smiju prometovati redovno

TAXI -STAJALIŠTE Vlaška – Europski trg: premješta se na zapadnu prometnu traku Palmotićeve ulice ispred kbr. 2-4, u smjeru juga, što će policija strogo nadzirati

TAXI -STAJALIŠTE – Starčevićev trg: funkcionirat će redovno, a ulaz i izlaz će biti samo prema Mihanovićevoj i Gajevoj ulici

TAXI -STAJALIŠTE – Preradovićeva: funkcionirat će redovito

TAXI -STAJALIŠTE – Gajeva: u periodima posebnog režima prometa neće biti dostupno, a izvan vremena zabrane redovito će funkcionirati.

IV. GARAŽA BAN CENTRA U KURELČEVOJ

Tijekom Adventa pristup korisnika u garažu „Ban Centra“ bit će Palmotićevom – Jurišićevom - Kurelčevom, što će policija strogo nadzirati.



V. OPSKRBA I DOSTAVA U PJEŠAČKE ZONE

Tijekom Adventa vrijeme opskrbe u pješačkoj zoni vozilima s posebnom dozvolom dozvoljeno je od ponedjeljka do petka od 6:00 do 11:00 sati, te subotom i nedjeljom od 6:00 do 10:00 sati.

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu za manifestaciju „Advent Zagreb 2025“ određuju se dostavna mjesta:

na istočnoj strani Trga Josipa Jurja Strossmayera u zoni raskrižja s Ulicom Pavla Hatza - dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Josipa Jurja Strossmayera)

na istočnoj strani Trga kralja Tomislava sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom - dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg kralja Tomislava.

zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica – jedno dostavno mjesto za opskrbu lokacije Ulica Augusta Cesarca – Europski trg

istočno od raskrižja (kružno raskrižje) Vlaška ulica – Ulica Pod Zidom – Bakačeva ulica – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg

južno od raskrižja (kružno raskrižje) Bakačeva ulica – Ulica Pod Zidom – Vlaška ulica – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg.

na južnoj prometnoj traci Trga Nikole Zrinskog istočno od stajališta za kočije- dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Nikole Zrinskog

sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle - jedno dostavno mjesto za opskrbu lokacije Gajeva i Bogovićeva ulica.

južna strana Trga Katarine Zrinske, kod stajališta za kočije - 2 dostavna mjesta za opskrbu lokacije Strossmayerovo šetalište

U razdoblju od 30. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. taksi stajalište u Vlaškoj ulici na dijelu od raskrižja s Kurelčevom ulicom do Palmotićeve ulice, izmjestit će se na zapadnu stranu Palmotićeve ulice

U razdoblju od 22. studenog 2025. do 9. siječnja 2026. autobusno stajalište u Ulici Pavla Radića prekoputa k.br. 1 (istočna strana), izmjestit će se na zapadnu stranu u Ulici Pavla Radića kod k.br. 1