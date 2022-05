'Nema obnove, nema nikakvih reformi, Vlada je nesposobna, gomilaju se afere ministara...'

Ovaj Sabor se treba raspustiti jer se očito već raspustio, istaknula je Mostova Marija Selak Raspudić za saborskom govornicom dok je ispred sebe u saborskim klupama gledala tek 10-ak zastupnika.

A na dnevnom redu inicijative - oporbe. Još u veljači su od sedam lijevo-liberalnih klubova te Mosta stigli zahtjevi za raspuštanjem Sabora i raspisivanje prijevremenih izbora. Cijeli dan se raspravljalo o tome, navodilo razloge zašto ova Vlada mora otići, ali kako su sati odmicali tako je sabornica bila sve praznija.

- Prvo je upitno koliko je ova saziv Sabora uopće u skladu s Ustavom jer glas u nekim izbornim jedinicama vrijedi puno više nego u nekim drugim i to se mora ispraviti. A zašto se do sad nije? Zato što HDZ-u ide u korist. Upitno je i jesu li tri zastupnika srpske manjine izabrana protivno Ustavno. O tome će se uskoro morati očitovati i Ustavni sud - istaknula je Selak Raspudić i navela kao krimene ove Vlade loše upravljanje Covid krizom, kao i trgovinu sa zastupnicima manjina.

Nino Raspudić je nastavio s poslijepotresnom obnovom istaknuvši kako je obnova kao orkestar koji se stalno uštimava, a nikako da prosvira.

- Nije obnovljeno ništa, samo je obnovljena samo Vlada pa smo umjesto ministra Horvata, koji je završio u Remetincu, i umjesto pada Vlade dobili Paladinu koji je u nerješivom sukobu interesa i koji još uvijek nema plan ubrzanja obnove zbog kojeg je navodno doveden - istaknuo je podsjetivši kako su iz Vlade otišli Josip Aladrović i Boris Milošević nakon pokretanja istrage te Tomislav Ćorić "kojeg tereti prvi suradnik i koji se jadan umorio."

- Umorio se više od Jasmina Stavrosa i Vojka V. u istoimenim pjesmama pa ga je poslalo da se odmori u HNB - dodao je istaknuvši kako treba vidjeti što će se događati i s ministrom zdravstva Vilijem Berošem i hoće li se i njega istražna tijela dohvatiti.

Naglasio je i debakl vanjske politike po pitanju Hrvata u BiH.

- Raspustimo Sabor, raspišimo izbore pa da se vidi povjerenje građana prema vama. Olakšajte nam svima - zaključio je.

Itekako će se još raspravljati o onima koji još sjede u Vladi, istaknuo je Nikola Grmoja.

- I dan danas u Vladi sjedi ministar Beroš, kojeg se tereti za ozbiljnu korupciju u njegovu Ministarstvu. Ali ne samo to, ti ljudi su dvije godine nas terorizirali s nepotrebnim i pretjeranim mjerama, hvala Bogu da su ljudi birali nas, Suvereniste, Škoru, koji smo imali razuma - rekao je.

Bačić: Obiteljsko-parlamentarno gospodarstvo Raspudić-Selak Raspudić

HDZ-ovi zastupnici odbacili su njihove tvrdnje. Stipan Šašlin kritizirao je oporbu što na sve moguće načine nastoji obezvrijediti sve uspjehe Vlade u ovim izazovnim vremenima.

- Jeste li vi svjesni da su naši ljudi u Njemačku nosili ulje jer tamo možete kupiti samo litru ulja? Kad ste vidjeli negdje u Hrvatskoj da fali bilo što od robe, prehrane, goriva, grijanja...? Pa, dajte, jednom priznajte da je nešto dobro - poručio je.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić uzvratila mu je da su jako dobro svjesni zašto je u Njemačkoj nestalo ulja u dućanima, a u Hrvatskoj ne pa objasnila i njemu.

- U Hrvatskoj malo koje domaćinstvo si može od svoje plaće kupiti zalihu ulja za godinu dana. Malo koje. Možete vi, koji niste svjesni da većina umirovljeničkih obitelji i kućanstva može kupiti tek jednu litru ulja na mjesec - naglasila je.

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić istaknuo je kako je dojma da je došlo do modifikacije na političkoj sceni Mosta u OPG, odnosno "obiteljsko-parlamentarno gospodarstvo Raspudić-Selak Raspudić."

- Neki zločesti glasovi kažu i da OPG znači "odlaze Petrov-Grmoja", ali ja se ne bih s time složio poznavajući ustrajnost mojih Metkovaca kad je u pitanju borba na političkoj sceni - dodao je.

Magdalena Komes, inače i gradonačelnica Petrinje, istaknula je kako nije točno da je obnova od potresa na Banovini na nuli.

- Obnova kuća ne ide iz Fonda solidarnosti nego iz Državnog proračuna. Puno je oštećenja i na cestama i infrastrukturi. A osim volontera i donatora pomogla je i Vlada da se sanira i uspostavi život na tom području. Bojim se što bi bilo da ste vi na čelu Vlade, koji samo populistički obilazite Banovinu radi selfija i slično - poručila je.

'Nazvati ovu Vladu stabilnom je zaista alanfordovska fora'

Miroslav Škoro iz Kluba za pravednu Hrvatsku joj je rekao da ne govori istinu.

- Ja jednoj obitelji želim donirati 50.223 kune, novaca koje sam zaradio, ali je to nemoguće jer će Vlada uzeti 13 posto PDV-a, prireze, doprinose i još će njih oporezovati za donaciju - istaknuo je.

I on je za raspuštanje Sabora jer u njemu sjede ljudi zahvaljujući upravo njemu, a ne bi trebali sjediti.

- Nitko kao nema grijeha. Evo ja imam. I tražim raspuštanje Sabora jer sam u svojoj, ne tako dugoj političkoj karijeri, pogriješio i zahvaljujući meni u Saboru sjede neki ljudi koji ne bi trebali - rekao je.

Argumenti HDZ-ovaca zašto inicijativa za raspuštanjem Sabora nije potrebna su nevjerojatni, naglasila je zastupnica Benčić.

- Čuli smo, između ostalog, kao argument da je njihova koalicija čvrsta i stabilna. A činjenica da je koalicija stabilna samo je odraz političkog kaosa i propadanja svake političke vrijednosti jer koalicija uspijeva biti čvrsta unatoč tome što Vlada nije. Nazvati ovu Vladu stabilnost je doslovno alanfordovska fora - poručila je dodavši HDZ-ovcima da pitaju svog šefa koliko mu je trebalo da nađe zamjene za smijenjene ministre.

- Nisu te afere najgore što se događaju u ovoj zemlji niti su one razlog zašto smo pokrenuli raspuštanje Sabora. Ključan razlog je da se zbog tih afera ništa u ovoj zemlji ne događa, da niste proveli ama baš niti jednu reformu od 2016., nisu provedene bazične stvari... A najgori dio je da vi danas cijelo vrijeme govorite o SDP-ovoj vladi, ja mogu imati masu prigovora na to kako se tada vladalo, ali gospodo draga, ta vlada je 2000. izradila autocestu u tri godine, vi niste dvije godine uspjeli izgraditi jednu kuću nakon potresa u Zagrebu. O Baniji da ni ne govorim. Sami sebi kopate jamu - naglasila je.

Bilo je reformi, ubacila se zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Bilo je, onih kojima se potkopava sam temelj državnosti, kojima se država slabi. HDZ je eutanazirao neovisna državna tijela, pogotovo ona koja imaju antikorupcijsku ulogu, oslabio je neovisnost pravosuđa - navela je.

Govoreći o ministru Ivanu Paladinu, Benčić je istaknula kako tu imamo sve korake nekretninskog mešetarenja iz HDZ-ova priručnika "privatizacija za početnike."

'Ovi ministri nisu dobri, ova Vlada nije dobra i svi to vidimo'

Suverenist Marko Milanović Litre naglasio je kako čak 54 posto glasača nije izašlo na prošle parlamentarne izbore ocijenivši to zabrinjavajućim.

- Da su oni izašli, Sabor bi danas vjerojatno izgledao drugačije. HDZ vjerojatno ne bi bio na vlasti, a pretpostavljam da ni lijeva strana ne bi imala toliko glasova - rekao je.

Nabrojao je 10 prioriteta koje je HDZ naveo u svojem programu naglasivši kako većina do sada nije realizirana.

- Da ste jednu četvrtinu toga ispunili, ja vjerujem da danas ne bi dolazilo do ove rasprave. Nažalost, to se nije ispunilo, ne vjerujem ni da hoće do kraja mandata, daj Bože da griješim, ali iskreno sumnjam - poručio je.

SDP-ova Mirela Ahmetović uustvrdila je da nijedna vlada na svijetu ne bi preživjela kolosalnu zlouporabu javnih dužnosti kakva je u Hrvatskoj.

- Ova zemlja se stihijski uništava HDZ-ovim vladanjem, stihijski se krade, namješta, potkupljuje javnim novcem, HDZ uništava ovu državu kao bi ju mogao prigrabiti samo za sebe - istaknula je.

Željko Pavić je u ime Socijaldemokrata podsjetio kako su prilikom donošenja proračuna upozoravali da se premalo izdvaja za zdravstvo, a da sad imamo minus od pet milijardi kuna. Građani nemaju zdravstvenu zaštitu, čekaju po godinu dana na pregled, sad imamo i malverzacije prilikom kupnje opreme, naglasio je pa nastavio s problemima u ostalim resorima.

- Kad govorimo o Ministarstvu rada, imali smo prije nekoliko tjedana na stolu zakon o socijalnoj skrbi, nažalost, većina ga je prihvatila, a danas taj zakon nije provediv i većina ureda ima problema jer ne zna kako da isplaćuje sredstva. O Ministarstvu obrane možemo govoriti danima, imamo ministra koji je iznio svoje stajalište odmah kad je pao dron, nakon toga je tvrdio da je unutra bila bomba sa 120 kila eksploziva pa je preko noći to nestalo pa je tvrdio da je bilo 40 kila... Imamo čovjeka koji nije kompetentan. Prošlo je nekoliko mjeseci od donošenja proračuna, došli su s prijedlogom da se uzima novi kredit od Svjetske banke, koji neće vraćati ova Vlada. Nadalje, pitao sam ministricu turizma što je s 39 milijuna kuna potrošenih na informatizaciju, a rezultata nema, a ona je meni govorila koliko je novih kreveta instalirano - nabrojao je dodavši kako je za projekt Slavonija potrošeno preko 20 milijardi kuna dok je u isto vrijeme iz Slavonije iselilo 40.000 stanovnika.

'HDZ-ovih vlada je ova zemlja imala puno i previše'

- Ministri nisu dobri, Vlada nije dobra, svi mi to vidimo i zbog toga tražimo da se Sabor raspusti - poručio je.

HDZ-ovih vlada je ova zemlja imala puno i previše, istaknula je u ime Kluba GLAS-a i Centra Anka Mrak Taritaš.

- A zajedničko im je bilo da su se nizale afere jedna za drugom. Sumnje na korupciju, sudski postupci ministrima, pa čak i premijeru, nepravomoćne i pravomoćne presude od guljenja krumpira do zatvorskih kazni, to su HDZ-ove vlade i HDZ-ovi ministri pa čak i jedan premijer. Andrej Plenković došao je s obećanjem da će transformirati HDZ, no uspio je postići novi rekord, nadmašio je sve svoje prethodnike. Do njegove vlade se nikada nije dogodilo da jedan ministar fotelju direktno zamijeni Remetincem, Horvat je i u tome uspio - poručila je naglasivši kako je glavni problem ove Vlade što je nesposobna.

- I zato ova Vlada i ova većina trebaju otići, trebamo novo miješanje karata i nove izbore. Svaka zamjena u HDZ-ovim vladama još je gora od prethodnika - dodala je.

