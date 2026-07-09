Obavijesti

News

Komentari 0
STIŽU REAKCIJE

Thompson danas pjeva u Zagrebu. Tomašević se oglasio: 'SC nije u našoj nadležnosti...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Thompson danas pjeva u Zagrebu. Tomašević se oglasio: 'SC nije u našoj nadležnosti...'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu Mario Župan novinarima je potvrdio da će se večeras u SC-u u Savskoj 25 održati promocija knjige 'Fenomen Thompson' da će Thompson i Hrvatske ruže pjevati tri pjesme

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je o dolasku Thompsona u Kino SC-a na promociju knjige "Fenomen Thompson" i njegovu nastupu rekao da SC nije u nadležnosti Grada, a HDZ-ov Mislav Herman poručio je da "cenzorske škare Grada Zagreba ne režu u državnim ustanovama".  

"U državnim ustanovama se ne zabranjuje hrvatskim braniteljima pjevanje. Prema tome, gospodinu Tomaševiću bih zapravo čestitao jer od kada je zabranio koncerte Marka Perkovića Thompsona u gradu Zagrebu, njegov posao u gradu Zagrebu cvjeta. Nikad više koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradu Zagrebu nego sada kada je Tomislav Tomašević veliki antifašist na vlasti. Svaka mu čast, a mislim da bi mu najviše trebao zahvaliti - znate li tko? Marko Perković Thompson jer mu takav posao radi da je to čudo jedno neviđeno", rekao je novinarima u Gradskoj skupštini njezin potpredsjednik iz redova HDZ-a Mislav Herman. 

TOMISLAV KLAUŠKI Dalićev križ: Zar je u Hrvatskoj doista teško biti Hrvat i katolik?
Dalićev križ: Zar je u Hrvatskoj doista teško biti Hrvat i katolik?

Na upit novinara da komentira što će se u četvrtak u 19,30 sati u kinu Studentskog centra (SC) održati promocija knjige “Fenomen Thompson” autora Ivice Marijačića gdje su kao gosti najavljeni Thompson i Hrvatske ruže, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da SC nije u nadležnosti Grada Zagreba.

"Jasno je što je odluka Skupštine. Odluka Skupštine se odnosi na sve prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove, a to nije SC (Studentski centar). SC je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, tako da pitajte Maria Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti su, kad govorimo o odluci Skupštine - javne površine i prostori kojima upravljaju Grad ili Grad u širem smislu", rekao je Tomašević.  

Gradski zastupnik HDZ-a i ravnatelj Studentskog centra (SC) u Zagrebu Mario Župan novinarima je potvrdio da će se večeras u SC-u u Savskoj 25 održati promocija knjige “Fenomen Thompson" da će Thompson i Hrvatske ruže pjevati tri pjesme. 

TOMISLAV KLAUŠKI Godinu dana nakon famoznog Hipodroma Thompson i dalje plače, ali i nariče, zbog Zagreba
Godinu dana nakon famoznog Hipodroma Thompson i dalje plače, ali i nariče, zbog Zagreba

"Studentski centar u Zagrebu je iznajmio prostor organizatoru. Koliko ja vidim na plakatima najavljen je gospodin Thompson i Hrvatske ruže. Koliko ja imam informaciju navodno će pjevati tri pjesme. Tu ne vidim ništa sporno, kako iznajmljujemo i drugima u komercijalne svrhe, znači i glumcima i produkcijama i razno-razne imamo aktivnosti gdje povećavamo prihod. I apsolutno smo iznajmili Kino SC, bit će jako vruće u 19,30 (sati), sad smo u procesu donošenja ventilacije i klimatizacije tog kina koje je najveće u Republici Hrvatskoj, 1100 sjedećih mjesta", rekao je Župan. 

Napomenuo je da SC nije organizator događanja. 

"Ako aludirate na zabranu, ja koliko znam zakonski nigdje u zakonu nema da je gospodin Thompson ili bilo tko drugi zabranjen u Republici Hrvatskoj. To što je Grad Zagreb donio da na javnim površinama ne da gospodinu Thompsonu nastupe ili u dvoranama u vlasništvu Grada Zagreb ili ustanovama, to je na nivou Grada Zagreba. To nema veze sa Studentskim centrom. Studentski centar u Zagrebu je 100 posto vlasnik prostora u Savskoj 25 kao i na 'Stjepanu Radiću', najvećem naselju gdje imamo one Radićeve dane. Ne vidim tu ništa sporno, a Grad Zagreb nije naš osnivač niti ima ikakva upravljačka prava nad Studentskim centrom u Zagrebu", poručio je ravnatelj SC-a u Zagrebu i gradski zastupnik HDZ-a Mario Župan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026