Neobična situacija u Njemačkoj: Merz i Lula otišli svako na svoju stranu tijekom obilaska sajma

Njemački kancelar Friedrich Merz i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva posjetili su u ponedjeljak, uoči bilateralnih vladinih konzultacija, vodeći njemački industrijski sajam u Hannoveru, no obilazak nije prošao prema očekivanjima, prenosi agencija dpa. Organizatori sajma u tom gradu na sjeveru Njemačke ostali su zatečeni kada su dvojica čelnika krenula svatko svojim putem nakon kratke uvodne izjave prvog dana sajma. Brazil je ovogodišnja zemlja partner na sajmu, a Merz i Lula zajedno su posjetili štand te zemlje. No, dok je Lula nastavio obilaziti ostale brazilske izlagače, Merz se udaljio sam, a planirana zajednička izjava na kraju obilaska je otkazana.

Policija i dužnosnici sajma izrazili su iznenađenje. "Nikada prije nismo vidjeli ništa slično", rekli su dužnosnici sajma.

Nije objašnjeno zašto su se Merz i Lula razdvojili. Prvobitni plan bio je da dvojica političara zajedno obiđu sajam.

Njih dvojica trebali bi kasnije tijekom dana u Hannoveru održati vladine konzultacije na kojima će se razgovarati o jačanju odnosa u područjima koja uključuju trgovinu, sirovine, obranu, digitalizaciju, istraživanja i zaštitu klime.

Njemačka održava vladine konzultacije s posebno bliskim partnerima kao što su Francuska, Poljska i Italija, kao i s drugim ključnim zemljama poput Brazila ili Indije.

Njemačka je četvrti po veličini trginski partner Brazila.

Merz i Lula razgovarali su u nedjelju u četiri oka u dvorcu Herrenhausenu u Hannoveru, a potom su prisustvovali otvorenju sajma.