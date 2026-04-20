Neobična situacija u Njemačkoj: Merz i Lula otišli svako na svoju stranu tijekom obilaska sajma

Piše HINA,
Dvojica čelnika posjetila industrijski sajam, ali su nakon kratkog zajedničkog obilaska krenula svatko svojim putem, bez planirane zajedničke izjave

Njemački kancelar Friedrich Merz i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva posjetili su u ponedjeljak, uoči bilateralnih vladinih konzultacija, vodeći njemački industrijski sajam u Hannoveru, no obilazak nije prošao prema očekivanjima, prenosi agencija dpa. Organizatori sajma u tom gradu na sjeveru Njemačke ostali su zatečeni kada su dvojica čelnika krenula svatko svojim putem nakon kratke uvodne izjave prvog dana sajma. Brazil je ovogodišnja zemlja partner na sajmu, a Merz i Lula zajedno su posjetili štand te zemlje. No, dok je Lula nastavio obilaziti ostale brazilske izlagače, Merz se udaljio sam, a planirana zajednička izjava na kraju obilaska je otkazana.

Policija i dužnosnici sajma izrazili su iznenađenje. "Nikada prije nismo vidjeli ništa slično", rekli su dužnosnici sajma.

Nije objašnjeno zašto su se Merz i Lula razdvojili. Prvobitni plan bio je da dvojica političara zajedno obiđu sajam.

Njih dvojica trebali bi kasnije tijekom dana u Hannoveru održati vladine konzultacije na kojima će se razgovarati o jačanju odnosa u područjima koja uključuju trgovinu, sirovine, obranu, digitalizaciju, istraživanja i zaštitu klime.

Njemačka održava vladine konzultacije s posebno bliskim partnerima kao što su Francuska, Poljska i Italija, kao i s drugim ključnim zemljama poput Brazila ili Indije.

Njemačka je četvrti po veličini trginski partner Brazila.

Merz i Lula razgovarali su u nedjelju u četiri oka u dvorcu Herrenhausenu u Hannoveru, a potom su prisustvovali otvorenju sajma.

