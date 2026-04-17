Španjolski i brazilski čelnici Pedro Sanchez i Luiz Inacio Lula da Silva predvodit će okupljanja globalne ljevice u Barceloni u petak i subotu, u nastojanju da stanu u obranu multilateralizmu i mobiliziraju lijeve pokrete protiv krajnje desnice
Sanchez i Lula okupljaju svjetsku ljevicu u Španjolskoj
Do sastanaka, koje organiziraju Kraljevina Španjolska i lijeve političke mreže, dolazi nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump brzo po dolasku na vlast značajno smanjio humanitarnu pomoć, pokrenuo vojne intervencije i zaprijetio napuštanjem NATO-a, što je uzdrmalo međunarodne odnose i potaknulo preispitivanje globalnih saveza.
Proizašla iz poziva na buđenje europskim socijalistima nakon porasta krajnje desnice na izborima za Europski parlament 2024., cilj takozvane "Globalne progresivne mobilizacije" koja počinje u petak jest mobilizirati zagovornike ljevičarskih ideja, što će kulminirati deklaracijom o zajedničkim akcijama za postizanje ciljeva, od obrane demokracije do zelene tranzicije, rekli su organizatori.
Drugi skup u subotu, pod nazivom "U obranu demokracije", organizira španjolska vlada i četvrti je takav sastanak otkad su ga Lula i Sanchez pokrenuli 2024. godine.
'Pokažite da postoji alternativa'
Oba čelnika glasni su kritičari Trumpove vlade. Sanchez je bio posebno glasan oko rata u Iranu, a obojica se suočavaju s rastućim izazovima krajnje desnice u nadolazećim izbornim utrkama.
Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa, koji se također sukobljava s Trumpom, prisustvovat će skupu, kao i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, što je prvi posjet nekog meksičkog predsjednika Španjolskoj od 2018., nakon godina napetosti oko nasljeđa španjolske kolonijalne vladavine.
„Mislim da je važno da se progresivne stranke i vlade ujedine kako bi javnosti, posebno u Španjolskoj, prenijele poruku da pripadamo nečemu što nadilazi domaću politiku“, rekao je Sanchez o okupljanjima, govoreći u Pekingu tijekom posjeta Kini gdje su se on i predsjednik Xi Jinping obvezali na bliže veze.
Europska krajnja desnica izgubila je jednog od svojih najvećih figura porazom mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana na izborima u nedjelju. Sanchez je to pozdravio, rekavši da se „val može zaustaviti, a Mađarska to dokazuje“.
Na drugom će se skupu okupiti 3000 ljudi, uključujući sadašnje i bivše šefove država, oko 400 gradonačelnika, sindikata, aktivista i političkih stranaka, tijekom dva dana u organizaciji Španjolske socijalističke stranke. Sanchez i Lula će zatvoriti događaj.
„Radikalne snage djeluju u našim zemljama kako bi sponzorirale ekstremno desničarske pokrete... moramo pokazati da postoji alternativa“, rekao je Giacomo Filibeck, glavni tajnik Stranke europskih socijalista, čiji članovi obuhvaćaju 33 stranke diljem Europe.
