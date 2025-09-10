Obavijesti

POLICIJSKI SAT

Nepal: Vojnici patroliraju nakon smrtonosnih prosvjeda

U glavnom gradu nije bilo izvješća o prosvjedima, ali mediji su izvijestili da je privedeno oko 25 ljudi koji su pokušavali "stvoriti probleme" u predgrađu Katmandua

Vojnici patroliraju ulicama Katmandua u srijedu, za vrijeme neograničenog policijskog sata u nepalskom glavnom gradu nakon dva dana smrtonosnih prosvjeda protiv korupcije zbog kojih je premijer K. P. Sharma Oli dao ostavku.

Najgori nemiri zadnjih desetljeća u siromašnoj himalajskoj zemlji izazvani su zabranom društvenih mreža objavljenom prošli tjedan, a zatim ukinutom nakon što je u ponedjeljak 19 ljudi poginulo dok je policija ispaljivala suzavac i gumene metke kako bi kontrolirala gomilu ljudi.

"Prvo pokušavamo normalizirati situaciju", rekao je u srijedu glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet. "Želimo zaštititi ljudske živote i imovinu", dodao je.

U glavnom gradu nije bilo izvješća o prosvjedima, ali mediji su izvijestili da je privedeno oko 25 ljudi koji su pokušavali "stvoriti probleme" u predgrađu Katmandua. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješća.

Nekoliko vladinih zgrada, od vrhovnog suda i parlamenta do domova ministara, uključujući Olijevu privatnu rezidenciju, zapaljeno je u utorak tijekom prosvjeda, a nemiri su se smirili tek nakon ostavke.

"Ovdje nema prosvjednika", rekao je za Reuters Ram Kumar Shrestha, stanovnik Maharajgunja u glavnom gradu. "Samo nekolicina ljudi hoda ulicom. Ovdje je mirno", dodao je.

Mediji su izvijestili da se provode pripreme za pregovore vlasti i prosvjednika, ali nisu precizirali detalje. 

Većina prosvjednika su mladi ljudi koji su izrazili nezadovoljstvo onime što su nazvali neuspjehom vlade u borbi protiv korupcije i poticanju gospodarskih uvjeta.

Godinama nedostatak radnih mjesta tjera milijune da traže posao u zemljama poput Malezije, Bliskog istoka i Južne Koreje, uglavnom na gradilištima, kako bi poslali novac kući.

Smješten između Indije i Kine, Nepal se bori s političkom i gospodarskom nestabilnošću otkako je nakon prosvjeda ukinuta monarhija 2008. godine.

Indijski sigurnosni kabinet također se u utorak navečer sastao kako bi raspravljao o situaciji u susjedstvu.

"Stabilnost, mir i prosperitet Nepala su od najveće važnosti", rekao je premijer Narendra Modi u objavi na X-u kasnije. "Ponizno apeliram na svu svoju braću i sestre u Nepalu da održe mir i red", poručio je Modi.  

