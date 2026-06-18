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STRUČNJAK O REZOLUCIJI DP-A

'Nepotrebno i konfuzno, nema tu ništa novo, nema smisla osim ako ne služi privlačenju pažnje'

Piše Snježana Krnetić,
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'Nepotrebno i konfuzno, nema tu ništa novo, nema smisla osim ako ne služi privlačenju pažnje'
Vukovar: Ivan Penava održao je konferenciju za medije povodom odluke Ustavnog suda i rješenja Općinskog suda u slučaju Darka Pajičića | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hipotetski, kada bi se i dogovorila uspostava zasebne izborne jedinice, nadolazeći izbori u listopadu provest će se po postojećem modelu.

Ništa novo, kratko je komentirao vanjskopolitički stručnjak Denis Avdagić govoreći o DP-ovoj Rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, kojom među ostalim traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH. Predložena Rezolucija ima osam točaka, a po njihovom prijedlogu Sabor bi od Vlade tražio i nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkoga sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike. U dokumentu nema ideje oživljavanja Herceg-Bosne.

- Nije mi jasan smisao te cijele priče, osim ako to nije privlačenje pažnje. Rekao bih da ne rade dobro ni za koga s tom deklaracijom. Mislim da je ona u svakom slučaju irelevantna. Žele li se sukobiti sa svojim partnerom ili raskinuti kolaciju, mogli su naći neke druge povode. Ne znam planiraju li s nekom podružnicom ići na izbore u BiH pa da to eventualno ima smisla u pokušaju da dobiju glasove Hrvata. Sve je to poprilično konfuzno i nejasno – kazao je Avdagić.

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Hipotetski, kada bi se i dogovorila uspostava zasebne izborne jedinice, nadolazeći izbori u listopadu provest će se po postojećem modelu. 

- To je jedan od razloga zašto se ne vidi smisao u ovoj inicijativi, osim što je sve konfuzno i posve je nepotrebno u ovom trenutku - kazao je Avdagić. 

Kada je riječ o BiH, nastavlja Avdagić, svima je u toj zemlji jasno da ovakav ustavni okvir funkcioniranja nije dobar, jedino što se nikako ne mogu dogovoriti jest s čime ga zamijeniti. 

- Vjerojatno je tu problem i visokog predstavnika u kojeg se dio političkih opcija i građana pouzdaje, pa onda nema potrebe prepuštati političarima da razriješe probleme. Ako ne ide nikako drugačije, prelomit će visoki predstavnik - kazao je. 

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Avdagić napominje kako je situacija u BiH prilično loša, imaju posve otvorenog kočničara puta prema EU. Dodik je rekao da nije zainteresiran za EU, a usprkos tome visok postotak građana BiH je za ulazak u Uniju, pri čemu je natpolovična većina prisutna i u Republici Srpskoj.

- Bit će sve napetije pred nadolazeće izbore, ostaje samo nada da će se nakon izbora krenuti u ozbiljne reforme kako god one bile riješene - zaključio je Avdagić.

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