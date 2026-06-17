Trogrlić: Ivan Penava preko Hrvata u BiH kupuje vidljivost

Deklaracija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dokument kojim DP traži uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, tekst je na koji HDZ ne gleda blagonaklono. Iako je DP u srijedu popodne trebao predstaviti Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, zakazali su i konferenciju za novinare, no umjesto pred novinarima stranački prvaci zatvorili su se na sastanak te poručili kako će se o svemu očitovati priopćenjem. O razlozima u DP-u vlada zavjet šutnje.

- Nisam siguran da je ovdje riječ o DP-u nego o Ivanu Penavi. Trojica njihovih ministara imaju svoje relativno zahvalne resore, u smislu vidljivosti ako žele raditi. Penava je u poziciji da nema političku pozornicu, nema resor, nema više Vukovar i on se nalazi u dosta nezavidnoj situaciji - kazao je politički analitičar Jerko Trogrlić.

Nastavlja kako DP danas nije ni blizu one snage koju su imali prije prošlih parlamentarnih izbora.

- Njima je potrebna vidljivost, ali i značajna razlika u odnosu na HDZ i ovo je jedna od tih tema. Pitanje je je li ta tema dovoljno motivirajuća za birače s desnice da bi im oprostili koaliciju s HDZ-om - napominje analitičar.

Trogrlić podsjeća kako predsjednik države još nije komentirao DP-ovu ideju deklaracije, a iz njegovog očitovanja, kaže, vidjet ćemo kakva je njegova pozicija prema DP-u. Podsjetio je da Milanović i Penava imaju korektne odnose, ali i da su nakon prošlih izbora razgovarali o potencijalnoj koaliciji. Iako sam tekst deklaracije do zaključenja broja nije bio poznat, iz onoga što se do sada u medijima moglo pročitati, sugeriraju se ustavne promjene u BiH, navodi Trogrlić napominjući da to znači miješanje u ustav druge države.

- Zaštita Hrvata u BiH je ustavna obveza svake hrvatske vlasti, ali izmjene ustava, izbornog zakona, izmjena ustavnopravnog poretka može se odraditi samo na temelju dogovora unutar BiH. DP bacanjem u krilo ove teme Andreju Plenkoviću dovode ga u nezgodnu situaciju - rekao je Trogrlić.

Analitičar je stava da je ovaj DP-ov potez po tajmingu izuzetno loš za Hrvate u BiH jer izbori u listopadu će se odviti po postojećim izbornim pravilima.

- DP izlazi s ovim prijedlogom u vremenu u kojem to može samo mobilizirati Bošnjake opet protiv Hrvata. Mislim da je to vrlo sebičan potez. Koliko je efikasan politički za desno biračko tijelo, tek ćemo vidjeti - kazao je.

Koliko ovo može biti neugodno za HDZ i koaliciju?

- Nisam siguran da je Plenkoviću u interesu razbiti koaliciju i zamijeniti DP, ali sam siguran da sebi neće dozvoliti da prijeđe principe koje ima. Ništa me ne bi iznenadilo. Siguran sam da DP-u ne odgovaraju novi izbori jer loše stoje, pa na jesen ne bi prošli ni blizu kako je to bilo na zadnjim izborima - zaključio je Trogrlić. 