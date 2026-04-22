Nepoznati detalji o ubojstvu Mihaele: 'Pištolj je bio na stolu, a ruke su mu mirisale na sapun'

Pravosudna policija još je jedanput u sudsku dvoranu Županijskog suda u Osijeku dovela Marka Smažila, bivšeg policajca. Koračao je spuštene glave, svezanih ruku i nogu, dok su sudskim hodnikom odzvanjali lanci. Policajci su ga zaustavili točno ispred roditelja Mihaele Berak, djevojke koju je ubio u svojem stanu 2023. godine. On je dignuo pogled i odmah okrenuo glavu u stranu. Izbjegavao je susresti se s njihovim osuđujućim pogledom. Čvrsto je stiskao vilicu i to se vidjelo na njegovu licu. Jedva je čekao ući u sudnicu jer im je ondje okrenut leđima.

- Poričem da je postojala namjera za ubojstvo - rekao je na početku novog suđenja, koje je počelo ovog mjeseca jer je Visoki kazneni sud ukinuo ranije izrečenu kaznu od 18 godina zatvora. Visoki kaznenu sud smatra da osječki sud nije adekvatno analizirao ključne forenzičke nalaze, položaj tijela optuženika i žrtve neposredno prije ispaljenog hica te da nisu analizirali međusoban odnos i vezu koju su tad imali počinitelj i žrtva.

Sporna je i fotografija koju je Mihaela poslala prijateljici devet minuta prije svojeg stradanja, a na kojoj se vidi da se ona i Smažil drže za ruke. Dakle, nije bilo prethodnoga konflikta. Zbog svega toga suđenje se sad vodi pred drugim sudskim vijećem, ali i uz odluku da će javnost moći prisustvovati raspravama, osim u onim dijelovima koji bi ugrozili dignitet žrtve.

U skladu s tim je i dogovoreno da neće ponovno na sud zvati sve svjedoke nego samo vještake, a da će iskaze svjedoka pročitati pred novim vijećem.

Novinari su tako imali priliku čuti što su o događaju izjavljivali Smažilovi susjedi u Cvjetkovoj ulici, gdje se ubojstvo dogodilo, kao i Mihaelini roditelji. Njena majka Jadranka ispričala je kako im je Mihaela kobnog dana rekla da ide raditi i popodne je otišla iz stana. Nakon što nije došla kući do 22.30, pošli su je tražiti. Nažalost, u policiji su im rekli da je mrtva, ali i da je vjerojatno riječ o samoubojstvu. Oni to nisu mogli prihvatiti. Ispričala je i kako su tad uslijedili za njih mučni dani jer su većinu informacija doznavali iz medija. Smažila nisu poznavali i Mihaela im ga nikad nije spominjala, no za njega su znale njene prijateljice jer im se ona žalila na njegovo agresivno i posesivno ponašanje.

Policija je također pokušavala slučaj javnosti prezentirati kao samoubojstvo, a onda i kao nesretan slučaj, a sve zato što je Marko Smažil u istrazi davao različite iskaze. Sumnjivo je bilo i što je, nakon ispaljenog hica, oprao ruke i službenu uniformu.

Na suđenju su Smažilovi susjedi i kolege govorili kako je on uvijek bio miran, pristojan, srdačan i spreman pomoći. Nisu mogli pojmiti da bi mogao nekoga ubiti.

- Marko mi je bio prijatelj, znali smo se družiti. Znala sam da ima djevojku s kojom je intiman, ali i da je mlađa od njega, da mu je nekad slala i uvredljive poruke. Viđali su se nekoliko tjedana - rekla je na sudu Ana Kapošin te dodala kako Marko nikad nije bio agresivan, posesivan ni ljubomoran.

U odmjeravanju kazne Smažilu značajno je bilo svjedočenje koje je na sudu dao policajac koji je bio vođa očevidne ekipe.

- U dnevnoj sobi na stoliću je bio pištolj, a na kutnoj garnituri u sjedećem položaju tijelo mrtve djevojke krvave glave. Smažil je bio na hodniku; nije se ponašao kako se uobičajeno ponašaju osobe koje su doživjele nečije samoubojstvo, nije bio u šoku, bio je vrlo sabran, bez emocija s obzirom na događaj. Uzeo sam forenzičke tragove s njegovih ruku. Pitao sam ga je li što dirao od predmeta u sobi i je li oprao ruke nakon događaja. Ispružio je ruke prema meni i osjetio sam svježi miris sapuna. Tragovi krvi u stanu, ozljeda žrtve i trag streljiva nakon opaljenja sugerirali su da se ne radi o samoubojstvu i naredio sam da se prema Smažilu postupa kao prema počinitelju ubojstva. Nije se moglo raditi o samoubojstvu ili nesretnom slučaju jer je u trenutku ispaljenja hica ona sjedila blago prema naprijed, a i zbog tragova ulazne i izlazne rane. Cijev pištolja bila je usmjerena odozgo prema dolje, a počinitelj je bio blizu žrtve - opisao je policajac Goran Žulj.

Rekao je također kako je na stolu u dnevnoj sobi bio pištolj, a pored njega spremnik sa 16 komada streljiva, dok je na krevetu u spavaćoj sobi bio opasač za pištolj i još jedan spremnik streljiva.

- Primijetili smo i da je perilica upravo oprala rublje, i to policijsku službenu odjeću. U kupaonici je bio i vlažni papirnati ubrus natopljen krvlju. U dnevnoj sobi pronašao sam i gravitacijske kapljice na tlu. One su bile takvog oblika kao da su pale s osobe koja je bila u pokretu ili s nekog predmeta koji je osumnjičeni nosio. Tijelo žrtve nije bilo pomicano - kazao je još Žulj te dodao kako se niti jednom policijskom službeniku ne smije dogoditi da rukuje oružjem mimo četiri važna pravila.

- On je znao ta pravila, pa smatram da je ciljano stavio punjenje u pištolj - rekao je svjedok.

- Ulažemo prigovor jer je ovaj svjedok prekoračio svoje kompetencije, a i vještačenja su osporila neke njegove tvrdnje. Svjedok ne može svjedočiti o psihofizičkom stanju optuženika nakon počinjenog djela - kazao je potom Smažilov odvjetnik.

Suđenje se nastavlja čitanjem izjava Mihaelinih prijatelja, a ključna će biti ispitivanja vještaka.