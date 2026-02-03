Nepoznati počinitelj ispraznio račun Labinjaninu: Šteta se mjeri u desecima tisuća eura

Labinska policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je s bankovnog računa 66-godišnjeg muškarca neovlašteno skinuo iznos od nekoliko desetaka tisuća eura. Prema službenom policijskom izvješću, muškarac je krađu prijavio 1. veljače nakon što je uočio niz sumnjivih transakcija izvršenih bez njegove privole i znanja.

Počinitelj je u kratkom razdoblju obavio više prijenosa novca, čime je vlasnika oštetio za nekoliko desetaka tisuća eura.

Policijski službenici provode intenzivne mjere i radnje s ciljem identifikacije i pronalaska čovjeka koji je odgovoran za ovu računalnu prijevaru.