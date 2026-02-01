Obavijesti

Piše HINA,
Neredi na prosvjedima protiv zatvaranja kulturnog centra u Torinu: Ozlijeđen 31 policajac!
Foto: Michele Lapini/REUTERS

Prosvjedovalo se zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića. U prosvjedima je sudjelovalo oko 50.000 ljudi

Veliki neredi izbili su u subotu tijekom prosvjeda protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra u gradu Torinu na sjeveru Italije.  Prema podacima televizije RAI ozlijeđen je 31 policajac u sukobima policije i prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani. Uhićeno je deset osoba.

Nema još informacija o tome koliko je prosvjednika ozlijeđeno.

Prosvjedi su održani zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića. Organizatori su rekli da je u subotu u prosvjednoj povorci koja je prošla centrom grada sudjelovalo oko 50.000 ljudi.

Prosvjednici su mahali i brojnim palestinskim zastavama.

Na prosvjedima su izbili neredi. Gomila je na policiju bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete. Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi. Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovima.

Jedan prosvjednik je odveden s ozljedama glave, a jedna snimka prikazuje policajca koji leži na tlu, a maskirane osobe ga tuku.

