Nestala austrijska Instagram zvijezda. Uhićen njen bivši: 'On je pokeraš, nema stalni posao'

Austrijska influencerica i make up umjetnica Stefanie P. nestala je u nedjelju u Grazu. U noći na nedjelju bila je na božićnoj zabavi, u nedjelju popodne trebala se pojaviti na fotografiranju na jednom eventu u centru Graza, ali nikad nije stigla. Njezin nestanak prijavljen je policiji u nedjelju navečer.

Odmah je pokrenuta velika policijska akcija, u noći na ponedjeljak, na pograničnom prostoru Slovenije i Austrije, uhićen je njezin povremeni dečko, 31-godišnji Slovenac Peter M. Kako navode austrijski mediji, s njim je godinama bila u povremenoj vezi... Neki pišu kako su se i dalje viđali, neki kako su potpuno prekinuli.

Nestanak je prema još uvijek neslužbenim informacijama prijavio fotograf koji nije dočekao Stefanie na snimanju. Navodno je nakon toga otišao potražiti u njezin stan, gdje je bio Peter. Otvorio mu je vrata, fofograf je navodno vidio tragove krvi, pisao je Heute.

On je u pritvoru u Sloveniji, čeka se odluka hoće li ga izručiti Austriji. Uskoro nakon njegova uhićenja pronašli su Peterov spaljeni automobil, crveni golf, na parkiralištu casina uz granični prijelaz Špilje.

Istražitelji vjeruju da je Peter pokušao prikriti tragove svojeg zločina.

- Vlasnik vozila, slovenski državljanin sa stalnim boravkom u Austriji, pronađen je u blizini automobila. Prikupljanjem informacija utvrđeno je da ga austrijske sigurnosne vlasti sumnjiče za umiješanost u nestanak njegove bivše partnerice, 31-godišnje žene, austrijske državljanke - rekla je u četvrtak Anita Kovačič iz Policijske uprave Maribor, pišu Slovenske Novice.

A Državno odvjetništvo u Austriji potvrdilo je kako su u Austriji uhićena još dva muškarca, za koje pišu da su Peterov brat i očuh...

- Tih i pristojan tip. Uvijek je pozdravljao ljude, često je šetao njezina psa - kažu susjedi influencerice o Peteru...

Peter je, piše Kleine Zeitung, živio u Austriji. Redovito je posjećivao sportske događaje, noćne klubove, Austrijanci pišu i kako je neko vrijeme živio s nestalom Stefanie.

- Stefanie je društvena, iznimno pouzdana, puna ljubavi. Već nekoliko godina radi i na pjevačkoj karijeri - piše KZ.

Austrijanci prenose i objave slovenskih medija koji navode kako je Peter bio amaterski igrač pokera, da nije imao stalan posao, da je ponekad radio kao zaštitar.

- Moguće je da je financijski profitirao od njezina uspjeha - pišu Austrijanci i dodaju kako je mobitel nestale 32-godišnjakinje pronađen u blizini njezina stana.

Potraga za nestalom Stefanie se nastavlja, u Sloveniji su pretraženi kuća Peterove obitelji, kao i šumsko područje uz granicu..

Dio medija objavio je i kako je influencerica iz Graza prije nestanka poslala poruku prijateljici kako je na stubištu tamna figura. To još nije potvrđeno. Ona je u noći nestanka bila u jednom noćnom klubu, navodno je i Peter bio tamo... Prvotno je prijateljicama javila kako je sve dobro, kako je stigla u dom. Poruka o tamnoj figuri stigla je nakon što je influencerica otišla prošetati svojeg psa.

Jedan od susjeda kazao je kako je vidio Petera u stubištu stambene zgrade u vrijeme njezina nestanka. Krone piše i kako su neki stanari iz njezine zgrade vidjeli vidjeli trojicu muškaraca kako iznose ceradu iz njezina stana... Navodno se čula galama...

- U vezi s jučerašnjom objavom, želimo dodati da danas nastavljamo aktivnosti u suradnji s austrijskim sigurnosnim tijelima, intenzivno provodimo aktivnosti na pronalasku nestale austrijske državljanke, te nastavljamo utvrđivati ​​sve okolnosti njezina nestanka, također i u smjeru bilo kakve sumnje na kazneno djelo. Aktivnosti se odvijaju na području Policijske uprave Maribor, na raznim lokacijama unutar naše policijske uprave - poručuju u četvrtak iz slovenske policije.