Obavijesti

News

Komentari 1
MISTERIJ NESTANKA

Nestala austrijska Instagram zvijezda. Uhićen njen bivši: 'On je pokeraš, nema stalni posao'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Nestala austrijska Instagram zvijezda. Uhićen njen bivši: 'On je pokeraš, nema stalni posao'
Foto: badgalfani/Instagram, Facebook, Canva

Poznata austrijska influencerica je nestala, u Sloveniji je uhićen njezin povremeni dečko Peter. Susjedi ga opisuju kao tihog i pristojnog. On je amaterski igrač pokera, nije imao stalni posao...

Austrijska influencerica i make up umjetnica Stefanie P. nestala je u nedjelju u Grazu. U noći na nedjelju bila je na božićnoj zabavi, u nedjelju popodne trebala se pojaviti na fotografiranju na jednom eventu u centru Graza, ali nikad nije stigla. Njezin nestanak prijavljen je policiji u nedjelju navečer.

Odmah je pokrenuta velika policijska akcija, u noći na ponedjeljak, na pograničnom prostoru Slovenije i Austrije, uhićen je njezin povremeni dečko, 31-godišnji Slovenac Peter M. Kako navode austrijski mediji, s njim je godinama bila u povremenoj vezi... Neki pišu kako su se i dalje viđali, neki kako su potpuno prekinuli.

Nestanak je prema još uvijek neslužbenim informacijama prijavio fotograf koji nije dočekao Stefanie na snimanju. Navodno je nakon toga otišao potražiti u njezin stan, gdje je bio Peter. Otvorio mu je vrata, fofograf je navodno vidio tragove krvi, pisao je Heute.

Foto: Facebook

On je u pritvoru u Sloveniji, čeka se odluka hoće li ga izručiti Austriji. Uskoro nakon njegova uhićenja pronašli su Peterov spaljeni automobil, crveni golf, na parkiralištu casina uz granični prijelaz Špilje.

Istražitelji vjeruju da je Peter pokušao prikriti tragove svojeg zločina. 

VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U Austriji nestala influencerica. Uhitili njezina dečka Slovenca, a onda i njegova brata i očuha!
U Austriji nestala influencerica. Uhitili njezina dečka Slovenca, a onda i njegova brata i očuha!

- Vlasnik vozila, slovenski državljanin sa stalnim boravkom u Austriji, pronađen je u blizini automobila. Prikupljanjem informacija utvrđeno je da ga austrijske sigurnosne vlasti sumnjiče za umiješanost u nestanak njegove bivše partnerice, 31-godišnje žene, austrijske državljanke - rekla je u četvrtak Anita Kovačič iz Policijske uprave Maribor, pišu Slovenske Novice.

Foto: badgalfani/Instagram, Facebook, Canva

A Državno odvjetništvo u Austriji potvrdilo je kako su u Austriji uhićena još dva muškarca, za koje pišu da su Peterov brat i očuh...

- Tih i pristojan tip. Uvijek je pozdravljao ljude, često je šetao njezina psa - kažu susjedi influencerice o Peteru...

Peter je, piše Kleine Zeitung, živio u Austriji. Redovito je posjećivao sportske događaje, noćne klubove, Austrijanci pišu i kako je neko vrijeme živio s nestalom Stefanie.

- Stefanie je društvena, iznimno pouzdana, puna ljubavi. Već nekoliko godina radi i na pjevačkoj karijeri - piše KZ.

Austrijanci prenose i objave slovenskih medija koji navode kako je Peter bio amaterski igrač pokera, da nije imao stalan posao, da je ponekad radio kao zaštitar.

- Moguće je da je financijski profitirao od njezina uspjeha - pišu Austrijanci i dodaju kako je mobitel nestale 32-godišnjakinje pronađen u blizini njezina stana.

NOVE MJERE NA SNAZI Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...
Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...

Potraga za nestalom Stefanie se nastavlja, u Sloveniji su pretraženi kuća Peterove obitelji, kao i šumsko područje uz granicu..

Dio medija objavio je i kako je influencerica iz Graza prije nestanka poslala poruku prijateljici kako je na stubištu tamna figura. To još nije potvrđeno. Ona je u noći nestanka bila u jednom noćnom klubu, navodno je i Peter bio tamo... Prvotno je prijateljicama javila kako je sve dobro, kako je stigla u dom. Poruka o tamnoj figuri stigla je nakon što je influencerica otišla prošetati svojeg psa.

Jedan od susjeda kazao je kako je vidio Petera u stubištu stambene zgrade u vrijeme njezina nestanka. Krone piše i kako su neki stanari iz njezine zgrade vidjeli vidjeli trojicu muškaraca kako iznose ceradu iz njezina stana...  Navodno se čula galama...

- U vezi s jučerašnjom objavom, želimo dodati da danas nastavljamo aktivnosti u suradnji s austrijskim sigurnosnim tijelima, intenzivno provodimo aktivnosti na pronalasku nestale austrijske državljanke, te nastavljamo utvrđivati ​​sve okolnosti njezina nestanka, također i u smjeru bilo kakve sumnje na kazneno djelo. Aktivnosti se odvijaju na području Policijske uprave Maribor, na raznim lokacijama unutar naše policijske uprave - poručuju u četvrtak iz slovenske policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025