Netanyahu: Izrael će nastaviti napadati Iran punom snagom! Cilj nam je iskorijeniti taj režim

Izrael će nastaviti napadati Iran "punom" snagom kako bi "iskorijenio režim" prema "metodičnom planu", izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u subotu navečer, tjedan dana nakon početka rata na Bliskom istoku.

"Nastavit ćemo punom snagom", rekao je Netanyahu u kratkom televizijskom obraćanju, osvrćući se na operaciju pokrenutu 28. veljače sa svojim američkim saveznikom protiv Islamske Republike.

"Što se tiče nastavka operacija, imamo metodičan plan, s mnogim iznenađenjima, za iskorjenjivanje režima i omogućavanje promjena. Imamo mnogo drugih ciljeva, koje ovdje neću detaljno opisivati", dodao je.

"Zahvaljujući našim hrabrim pilotima i američkim pilotima, postigli smo gotovo potpunu kontrolu zračnog prostora iznad Teherana", također je izjavio.

Američki predsjednik Donald Trump shvatio je razmjere opasnosti za Sjedinjene Države i svijet. Djelovali smo kako bismo se suprotstavili prijetnji i omogućili iranskom narodu da uzme svoju sudbinu u svoje ruke, naglasio je Netanyahu.

"U prvom tjednu smo eliminirali diktatora Hameneija. Uništili smo vladine objekte, tvornice oružja i stotine bacača balističkih raketa zahvaljujući našim pilotima i američkim pilotima", kazao je.

"Iranskom narodu...: trenutak istine se bliži, jer ne želimo podijeliti Iran, već ga osloboditi od jarma tiranije i živjeti u miru s njim. To oslobođenje počiva na vama, na hrabrom iranskom narodu", ustvrdio je premijer.

Kazao je da se ne trebaju brinuti oni koje polože oružje, dok će se oni koji to odbiju suočiti s posljedicama.

Pod napadom Izraela i Sjedinjenih Država od subote, Iran vodi veliku kampanju odmazde protiv Izraela i svih zaljevskih država od smrti svog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, koristeći rakete i napade dronovima kako bi destabilizirao cijeli Bliski istok, paralizirao proizvodnju nafte i ugrozio globalno gospodarstvo, piše AFP.

"Posljednjih dana Iran je napao 12 susjednih zemalja. Podržavamo ih... Mnoge zemlje nam se sada obraćaju za suradnju", rekao je Netanyahu.