Netanyahu: Imao sam rak!

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na društvenim mrežama kako se liječio od raka prostate. Tvrdi kako je danas zdrav, u odličnoj fizičkoj kondiciji i kako je potpuno izliječen...

Izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju trebao je biti objavljen prije dva mjeseca, ali kaže kako je zatražio odgodu kako ne bi izašao usred rata...

- To sam napravio kako se iranskom terorističkom režimu ne bi dalo dodatnog prostora za širenje lažne propagande protiv Izraela - kaže Netanyahu..

Evo što je sve napisao...

- Želim s vama podijeliti tri stvari: Hvala Bogu, zdrav sam. U izvrsnoj sam fizičkoj formi. Imao sam manjih zdravstvenih problema s prostatom koji su u potpunosti izliječeni. To je sad iza mene - započeo je svoju objavu izraelski vođa.

Napisao je kako je prije godinu i pol bio na operaciji zbog benignog povećanja prostate, kako je od tada pod nadzorom liječnika...

- Tijekom zadnje kontrole otkrivena je 'točkica' manja od 1 cm u prostati. Pregledom se ustvrdilo kako se radi o ranoj fazi zloćudnog tumora. Nije bilo širenja ni metastaza - napisao je Netanyahu i nastavio:

- Liječnici su mi rekli da je to uobičajeno kod muškaraca mojih godina i da imam dvije mogućnosti. Da se ne moram liječiti, da se može živjeti s tim. Ili se podvrgnuti liječenju i ukloniti problem. Već me poznajete. Kad na vrijeme dobijem informaciju o mogućoj opasnosti želim je odmah riješiti. To vrijedi i na nacionalnoj i na osobnoj razini. Tako sam i učinio. Podvrgnuo sam se terapiji koja je uklonila problem i nije ostavila nikakv trag. Hvala Bogu, i ovo sam prebrodio - napisao je Netanyahu i pozvao Izraelce da brinu o svojem zdravlju i redovito idu na preglede...