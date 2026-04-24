Komentari 8
TVRDI DA JE SAD ZDRAV

Netanyahu: Imao sam rak!

Piše 24sata,
Netanyahu: Imao sam rak!
Foto: ILIA YEFIMOVICH/REUTERS

Izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju trebao je biti objavljen prije dva mjeseca, ali kaže kako je zatražio odgodu kako ne bi izašao usred rata...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je na društvenim mrežama kako se liječio od raka prostate. Tvrdi kako je danas zdrav, u odličnoj fizičkoj kondiciji i kako je potpuno izliječen...

Izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju trebao je biti objavljen prije dva mjeseca, ali kaže kako je zatražio odgodu kako ne bi izašao usred rata...

- To sam napravio kako se iranskom terorističkom režimu ne bi dalo dodatnog prostora za širenje lažne propagande protiv Izraela - kaže Netanyahu..

Evo što je sve napisao...

- Želim s vama podijeliti tri stvari: Hvala Bogu, zdrav sam. U izvrsnoj sam fizičkoj formi. Imao sam manjih zdravstvenih problema s prostatom koji su u potpunosti izliječeni. To je sad iza mene - započeo je svoju objavu izraelski vođa.

Napisao je kako je prije godinu i pol bio na operaciji zbog benignog povećanja prostate, kako je od tada pod nadzorom liječnika...

- Tijekom zadnje kontrole otkrivena je 'točkica' manja od 1 cm u prostati. Pregledom se ustvrdilo kako se radi o ranoj fazi zloćudnog tumora. Nije bilo širenja ni metastaza - napisao je Netanyahu i nastavio:

- Liječnici su mi rekli da je to uobičajeno kod muškaraca mojih godina i da imam dvije mogućnosti. Da se ne moram liječiti, da se može živjeti s tim. Ili se podvrgnuti liječenju i ukloniti problem. Već me poznajete. Kad na vrijeme dobijem informaciju o mogućoj opasnosti želim je odmah riješiti. To vrijedi i na nacionalnoj i na osobnoj razini. Tako sam i učinio. Podvrgnuo sam se terapiji koja je uklonila problem i nije ostavila nikakv trag. Hvala Bogu, i ovo sam prebrodio - napisao je Netanyahu i pozvao Izraelce da brinu o svojem zdravlju i redovito idu na preglede...

Komentari 8
