Netanyahu odbacio Trumpov plan za Gazu: 'Nema povlačenja dok se Hamas ne razoruža'

Izrael je odbio najnoviji mirovni plan za Gazu koji podržavaju SAD, čime su napori za postizanje trajne stabilnosti u regiji dovedeni u slijepu ulicu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je kako se izraelske snage neće povući s položaja u Gazi dok Hamas ne bude u potpunosti razoružan, unatoč tome što je Hamas prethodno pristao na prijedlog, što je dovelo do zastoja u pregovorima, piše CNN.

Netanyahu: Nema povlačenja dok Hamas ne položi oružje

Premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je na sjednici vlade i službeno potvrdio odbijanje prijedloga koji je proizašao iz višetjednih pregovora američkog "Odbora za mir". Njegov stav je beskompromisan i postavlja razoružanje Hamasa kao jedini preduvjet za bilo kakvo daljnje povlačenje izraelskih snaga.

​- Izrael odbacuje dokument od 15 točaka - izjavio je Netanyahu.

​- Izraelska vojska neće se uopće povući dok Hamas ne bude istinski razoružan te će nastaviti suzbijati prijetnje našim snagama i građanima - dodao je, naglašavajući dubinu izraelskih zahtjeva.

​- A kad kažem razoružati Hamas, to znači teško naoružanje, lakše naoružanje, sve oružje. Govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.

Netanyahu je također iskoristio priliku da ponovi svoj dugogodišnji stav o palestinskoj državnosti, čime je dodatno zakomplicirao diplomatsku situaciju.

​- Dok sam ja premijer, neće biti uspostavljena nikakva palestinska država, ni u Gazi ni na Zapadnoj obali.

Njegova vlada nalazi se i pod snažnim pritiskom desnog krila vladajuće koalicije, koje zahtijeva još tvrđi pristup i potpuno odbacivanje bilo kakvih sporazuma koji ne uključuju eliminaciju Hamasa.

Detalji spornog plana koji je prihvatljiv Hamasu

Plan od 15 točaka, koji je Hamas prihvatio krajem srpnja 2026., predviđao je postupan i nadziran proces koji bi vodio prema miru. Uključivao je fazno razoružanje teškog naoružanja Hamasa i drugih militantnih skupina, koje bi bilo pohranjeno pod nadzorom novog tehnokratskog tijela nazvanog Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG). Paralelno s tim, plan je predviđao i postupno povlačenje izraelskih snaga, čija bi dinamika bila izravno povezana s provjerenim napretkom u procesu razoružanja. Kako bi se osiguralo primirje i razdvojile sukobljene strane, u Gazi bi bile raspoređene privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF). Cijeli je proces trebao voditi uspostavi jedinstvene palestinske uprave utemeljene na načelima "jedne vlasti, jednog zakona i jednog oružja". Krajem srpnja, američki predsjednik Donald Trump objavio je ono što je opisao kao povijesni sporazum za osiguranje razoružanja Hamasa, no izraelsko odbijanje sada dovodi u pitanje cijeli američki napor.

Međunarodne osude i pozivi na suradnju

Odluka izraelske vlade izazvala je oštre reakcije ključnih međunarodnih medijatora. Egipat, Katar i Turska izdali su zajedničko priopćenje u kojem su osudili kontinuirane izraelske vojne operacije u Gazi, navodeći kako one "potkopavaju napore koji se ulažu u provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre". Europska unija također je pozvala sve strane da provedu sporazum bez odgode, ponovno naglašavajući svoju predanost rješenju s dvije države kao jedinom putu prema trajnom miru. Osudama su se pridružili i Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan, Indonezija, Pakistan i Saudijska Arabija, upozoravajući da bi izraelsko odbijanje moglo u potpunosti uništiti mirovni proces.

Humanitarna katastrofa u sjeni političkih pregovora

Dok se vode političke bitke, humanitarna situacija u Pojasu Gaze ostaje katastrofalna. Unatoč formalnom prekidu vatre dogovorenom u listopadu 2025., Izrael je nastavio s gotovo svakodnevnim smrtonosnim napadima. Prema podacima UNICEF-a od početka kolovoza 2026., najmanje 300 djece ubijeno je u 300 dana od proglašenja prekida vatre, što je u prosjeku jedno dijete dnevno. Ogromna većina stanovništva, čak 1,9 od 2,1 milijuna ljudi, interno je raseljena i živi u očajnim uvjetima. Više od polovice stanovništva suočava se s kriznom razinom gladi, a pristup čistoj vodi, medicinskoj skrbi i osnovnim potrepštinama gotovo je onemogućen. Mnogi Palestinci u Gazi izražavaju duboko nepovjerenje prema mirovnom planu, strahujući da je sastavljen bez njihovog sudjelovanja i da bi izraelsku okupaciju mogao zamijeniti međunarodnom, ne donoseći stvarnu slobodu i sigurnost.

*uz korištenje AI-ja