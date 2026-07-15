Netanyahu opet putuje u SAD. Nada se sastanku s Trumpom...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će u subotu u Sjedinjene Američke Države, prenosi u srijedu list Jerusalem Post.

Netanyahu bi u Washingtonu trebao ostati do utorka, a tijekom boravka planira nazočiti komemorativnoj službi za senatora Lindseyja Grahama, pojašnjava list.

Izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret zasad nije službeno dogovoren, naveli su izraelski izvori.

Posjet Washingtonu bit će Netanyahuovo prvo službeno putovanje u SAD nakon početka rata s Iranom. Njegov zadnji posjet SAD-u bio je u veljači.

Tijekom nedavnog telefonskog razgovora u kojem je Netanyahu čestitao Trumpu 250. obljetnicu američke neovisnosti, dvojica čelnika dogovorila su da će se "uskoro sastati".