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Netanyahu opet putuje u SAD. Nada se sastanku s Trumpom...

Piše HINA,
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Netanyahu opet putuje u SAD. Nada se sastanku s Trumpom...
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
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Izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret zasad nije službeno dogovoren, naveli su izraelski izvori.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će u subotu u Sjedinjene Američke Države, prenosi u srijedu list Jerusalem Post.

Netanyahu bi u Washingtonu trebao ostati do utorka, a tijekom boravka planira nazočiti komemorativnoj službi za senatora Lindseyja Grahama, pojašnjava list.

Izraelski premijer želi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no susret zasad nije službeno dogovoren, naveli su izraelski izvori.

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Posjet Washingtonu bit će Netanyahuovo prvo službeno putovanje u SAD nakon početka rata s Iranom. Njegov zadnji posjet SAD-u bio je u veljači.

Tijekom nedavnog telefonskog razgovora u kojem je Netanyahu čestitao Trumpu 250. obljetnicu američke neovisnosti, dvojica čelnika dogovorila su da će se "uskoro sastati".

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