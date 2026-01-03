Obavijesti

ZAPRIJETIO IRANU

Netanyahu pohvalio Trumpa: 'Čestitam na briljantnoj akciji'

Netanyahu pohvalio Trumpa: 'Čestitam na briljantnoj akciji'
Izraelski premijer čestitao je američkom predsjedniku na „hrabrom i povijesnom vodstvu“, a u Izraelu se američki udar na Madura povezuje s porukom Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je u subotu predsjednika Donalda Trumpa za američku akciju u Venezueli i zarobljavanje predsjednika Nicolasa Madura.

"Čestitam, predsjedničke, na vašem hrabrom i povijesnom vodstvu u ime slobode i mira", napisao je Netanyahu na mreži X u subotu. "Pozdravljam vašu odlučnu snagu i briljantnu akciju vaših hrabrih vojnika."

Maduro je bio blizak saveznik Irana, neprijatelja Izraela.

Netanyahu nije eksplicitno spomenuo Iran, no u Izraelu se napad na Madura povezuje s Iranom.

U petak, samo nekoliko sati prije napada na Venezuelu, Trump je zaprijetio Iranu i rekao da bi SAD mogle "priskočiti u pomoć" prosvjednicima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije. 

Izraelski opozicijski čelnik Yair Lapid ranije je također izravno povezao američki napad na Venezuelu i Madurovo uhićenje s Iranom.

"Režim u Iranu trebao bi obratiti pozornost na to što se događa u Venezueli", upozorio je.

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
Dok se utvrđuje točan slijed događaja, u fokusu istražitelja našle su se sigurnosne mjere u klubu i čovjek koji je stajao iza njega.

