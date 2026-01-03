Obavijesti

EU PODIJELJENA

Macron, Merz i Meloni slave američki napad na Madura, Sanchez tvrdi da je nezakonit

Čelnici EU-a različito reagiraju na američku akciju u Venezueli – dok neki govore o kraju diktature, drugi upozoravaju na kršenje međunarodnog prava

Čelnici Francuske i Njemačke blago su pozdravili svrgnuće Nicolasa Madura s vlasti u Venezueli, španjolski premijer smatra da je američka intervencija protivna međunarodnom pravu, a talijanska premijerka da je posve legitimna, dok britanski premijer "neće proliti suze" za Madurom. 

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u subotu, nakon američkog napada koji je doveo do hvatanja predsjednika Venezuele, na "mirni" i "demokratski" prijenos vlasti u toj zemlji gdje se narod može samo radovati jer se riješio diktature Nicolasa Madura.

"Preuzimanjem vlasti i gaženjem temeljnih sloboda, Nicolas Maduro ozbiljno je potkopao dostojanstvo vlastitog naroda", napisao je francuski predsjednik na X-u.

Šef države zalaže se za tranziciju, "koja poštuje volju venezuelskog naroda", koju bi "što je brže moguće" osigurao Edmundo Gonzalez Urrutia, kandidat oporbe na predsjedničkim izborima 2024.

Macron se nije izjašnjavao o pravnoj strani američke intervencije, ali je ranije njegov ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao da je američko uhićenje Nicolasa Madura protivno međunarodnom pravu. 

Donald Trump je ranije rekao da će SAD voditi Venezuelu do "sigurne" političke tranzicije, ali nije spomenuo Gonzaleza Urrutiju. Šefica oporbe i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado kazala je da bi Gonzalez Urrutia trebao odmah preuzeti vođenje zemlje.

Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je da je Maduro "doveo svoju zemlju do propasti."

Maduro je "odigrao problematičnu ulogu u regiji", posebno "uključivanjem Venezuele u trgovinu drogom", izjavio je Merz, napominjući da Njemačka nije priznala posljednje venezuelske izbore, koje smatra "namještenima". 

Kazao je i da nije još spreman pravno procijeniti američki napad na Venezuelu. „Pravna klasifikacija američke operacije je složena. Ne žurimo s tim“, izjavio je u subotu.

Španjolska neće priznati američku intervenciju u Venezueli koja krši međunarodno pravo, rekao je premijer Pedro Sanchez, nakon što su američke snage u noćnoj operaciji zarobile dugogodišnjeg venezuelskog predsjednika.

„Španjolska nije priznala Madurov režim. Ali neće priznati ni intervenciju koja krši međunarodno pravo", napisao je Sanchez na X-u.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je legitimnom vojnu operaciju provedenu u subotu u Venezueli, nazivajući je "obrambenom intervencijom", naglašavajući ipak da vojna sila ne bi smjela biti korištena za promjenu režima.

"U skladu s dugogodišnjim stavom Italije, vlada smatra da vanjska vojna akcija nije način za okončanje totalitarnih režima, ali istodobno smatra obrambenu vojnu intervenciju legitimnom protiv hibridnih napada (...), kao i u slučaju subjekata koji potiču i promiču trgovinu drogom", rekla je u priopćenju.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je zadovoljan krajem vladavine Nicolasa Madura u Venezueli te da želi nesmetan prijelaz na vladu koja bolje odražava volju Venezuelaca.

„Madura smatramo nelegitimnim predsjednikom i ne prolijemo suze zbog kraja njegova režima“, rekao je Starmer u izjavi na web stranici britanske vlade.

„Vlada Ujedinjenog Kraljevstva razgovarat će o razvoju situacije s američkim kolegama u narednim danima dok tražimo siguran i miran prijelaz na legitimnu vladu koja odražava volju venezuelskog naroda“, dodao je.

