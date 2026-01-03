Kuba poziva države Latinske Amerike na zajedništvo: 'Narodi Amerike, zbijmo svoje redove'

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel pozvao je u subotu latinoameričke zemlje da "zbiju redove" nakon američke vojne operacije i "otmice" predsjednika Nicolása Madura u Venezueli, ključnom savezniku Havane.

"Narodi Amerike, zbijmo redove!" rekao je kubanski predsjednik na demonstracijama u Havani, koje je hitno sazvala vladajuća Komunistička partija kako bi osudila "vojnu agresiju" Washingtona protiv Venezuele.

Tijekom demonstracija, održanih na trgu u glavnom gradu nasuprot američkog veleposlanstva, kubanski predsjednik osudio je "brutalni i podmukli napad" koji je pokrenuo Washington i "neprihvatljivu, vulgarnu i barbarsku otmicu" Nicolása Madura.

"Nitko tko ima i najmanje informacija ne može ignorirati ili podcijeniti teške implikacije takvih kriminalnih djela za regionalni i globalni mir", dodao je kubanski predsjednik, obraćajući se nekoliko tisuća ljudi, uključujući venezuelskog veleposlanika u Havani, Orlanda Maneira.

"Kuba i Venezuela, jedna zastava!" i "Dolje imperijalizam!" skandirali su prosvjednici, mašući zastavama obje zemlje.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da bi kubanska vlada trebala biti zabrinuta nakon uhićenja Madura.

"Da živim u Havani i da sam dio vlade, bio bih u najmanju ruku barem malo zabrinut", rekao je na konferenciji za novinare na Floridi, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Dodao je da je "Kuba katastrofa" i da je vode "nekompetentni i senilni ljudi".

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Donald Trump povećao je pritisak na Kubu, zemlju koju je ponovno uvrstio na američki popis "država sponzora terorizma", što znatno ometa trgovinu i ulaganja.

Sjedinjene Američke Države su u subotu napale Venezuelu i zarobile Madura, nakon što je Trump više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.