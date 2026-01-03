Obavijesti

News

Komentari 0
'VOJNA AGRESIJA'

Kuba poziva države Latinske Amerike na zajedništvo: 'Narodi Amerike, zbijmo svoje redove'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kuba poziva države Latinske Amerike na zajedništvo: 'Narodi Amerike, zbijmo svoje redove'
Foto: Pablo Sanhueza

Kubanski predsjednik Diaz-Canel osudio je američku vojnu akciju u Venezueli i pozvao zemlje regije da „zbiju redove“, dok Washington poručuje da bi Havana trebala biti zabrinuta

 Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel pozvao je u subotu latinoameričke zemlje da "zbiju redove" nakon američke vojne operacije i "otmice" predsjednika Nicolása Madura u Venezueli, ključnom savezniku Havane.

"Narodi Amerike, zbijmo redove!" rekao je kubanski predsjednik na demonstracijama u Havani, koje je hitno sazvala vladajuća Komunistička partija kako bi osudila "vojnu agresiju" Washingtona protiv Venezuele.

EU PODIJELJENA Macron, Merz i Meloni slave američki napad na Madura, Sanchez tvrdi da je nezakonit
Macron, Merz i Meloni slave američki napad na Madura, Sanchez tvrdi da je nezakonit

Tijekom demonstracija, održanih na trgu u glavnom gradu nasuprot američkog veleposlanstva, kubanski predsjednik osudio je "brutalni i podmukli napad" koji je pokrenuo Washington i "neprihvatljivu, vulgarnu i barbarsku otmicu" Nicolása Madura.

"Nitko tko ima i najmanje informacija ne može ignorirati ili podcijeniti teške implikacije takvih kriminalnih djela za regionalni i globalni mir", dodao je kubanski predsjednik, obraćajući se nekoliko tisuća ljudi, uključujući venezuelskog veleposlanika u Havani, Orlanda Maneira.

'OTET JE' Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik
Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik

"Kuba i Venezuela, jedna zastava!" i "Dolje imperijalizam!" skandirali su prosvjednici, mašući zastavama obje zemlje.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da bi kubanska vlada trebala biti zabrinuta nakon uhićenja Madura.

"Da živim u Havani i da sam dio vlade, bio bih u najmanju ruku barem malo zabrinut", rekao je na konferenciji za novinare na Floridi, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa.

ANALIZA NAPADA BBC: Trumpovo rušenje Madura nosi mnogo rizika, i dalje ima jako veliku podršku u zemlji
BBC: Trumpovo rušenje Madura nosi mnogo rizika, i dalje ima jako veliku podršku u zemlji

Dodao je da je "Kuba katastrofa" i da je vode "nekompetentni i senilni ljudi".

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Donald Trump povećao je pritisak na Kubu, zemlju koju je ponovno uvrstio na američki popis "država sponzora terorizma", što znatno ometa trgovinu i ulaganja.

Sjedinjene Američke Države su u subotu napale Venezuelu i zarobile Madura, nakon što je Trump više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
PREVELIKA TUGA

VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Nova fotografija iz kluba smrti prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01.26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026