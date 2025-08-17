Netanyahu: Prosvjedi za prekid rata jačaju poziciju Hamasa

Prosvjedi Izraelaca koji zahtijevaju prekid rata u Pojasu Gaze i pregovaranje oko oslobađanja talaca jačaju položaj Hamasa, poručio je u nedjelju izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

- Oni koji danas pozivaju na prekid rata bez poraza Hamasa ne samo da jačaju položaj Hamasa i odgađaju oslobađanje naših talaca, već i jamče da će se užasi od 7. listopada ponavljati iznova i iznova te da ćemo se morati boriti u ratu bez kraja - poručio je Netanyahu tijekom tjednog sastanka vlade.

Tisuće ljudi izašlo je u nedjelju na ulice Izraela tražeći sporazum o prekidu vatre kojim se jamči oslobađanje ljudi uzetih za taoce tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. na izraelskom tlu, što je izazvalo rat.

Hamas odbacuje izraelski plan preseljenja u Gazi

Palestinska militantna skupina Hamas objavila je u nedjelju da je izraelski plan za preseljenje stanovnika grada Gaze "novi val genocida" nad stotinama tisuća stanovnika tog područja. Hamas je u priopćenju ocijenio da je planirano postavljanje šatora i druge opreme na jugu Gaze "očita prevara".

Izraelska vojska je objavila da će stanovnici Gaze, počevši od nedjelje, dobiti šatore i drugu zaštitnu opremu uoči njihova preseljenja iz borbenih zona u "sigurne" zone na jugu enklave.

Hamas kaže da je postavljanje šatora pod krinkom zaštite sigurnosti Palestinaca očita obmana kojoj je cilj "prikriti brutalni zločin koji pripremaju okupacijske snage".

Izrael je ranije ovaj mjesec najavio da planira pokrenuti novu ofenzivu radi stjecanja kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim centrom enklave. Plan je izazvao alarm međunarodne zajednice za sudbinu Pojasa Gaze u kojem živi 2,2 milijuna ljudi.