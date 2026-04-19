Netanyahu: 'Rat još nije gotov'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Izrael i dalje u ratu s Iranom, opisujući sukob kao "borbu civilizacije protiv barbarstva". Tijekom posjeta argentinskog predsjednika Javiera Mileija Jeruzalemu, Netanyahu je Iran nazvao "velikom tiranijom" koja teži uništenju Izraela i zapadne civilizacije. Poručio je da će se zajednička američko-izraelska vojna operacija, nazvana "Operacija Lavlja rika", nastaviti koliko god bude potrebno.

Nastavlja se pritisak na Iran

Iako Washington i Jeruzalem surađuju u napadima, njihovi krajnji ciljevi se razlikuju. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa koristi vojni pritisak kao polugu da prisili Teheran na pregovore o "velikom sporazumu" koji bi riješio desetljetni spor oko iranskog nuklearnog programa i zatvaranja Hormuškog tjesnaca. S druge strane, Izrael ima strateški cilj trajno osakatiti Iran kao državu i regionalnog rivala, potičući scenarij "sporog kolapsa" režima.

Dok se vode razgovori o mogućem produljenju krhkog primirja koje istječe 22. travnja, SAD pojačavaju pritisak. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) izvijestilo je da je u prvih 48 sati pomorske blokade potpuno zaustavljen gospodarski promet prema iranskim lukama. Navode da je devet plovila poslušalo naredbu da se okrenu, a američke snage spremne su djelovati protiv svakoga tko pokuša probiti blokadu.

Istovremeno, američko ministarstvo financija nastavlja sa sankcijama protiv iranske naftne trgovine. Uvedene su nove mjere protiv 29 ciljeva, uključujući pojedince, tvrtke i plovila povezane s mrežama za krijumčarenje nafte koje, prema navodima, financiraju iranski režim i njegove saveznike poput Hezbolaha.

Neizvjesnost oko pregovora

U tijeku su napori za organizaciju drugog kruga pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu. Washington je postavio dva ključna preduvjeta: potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca i da iranska pregovaračka delegacija ima "puno ovlaštenje" za sklapanje konačnog dogovora.

Drugi uvjet ukazuje na to da SAD pregovara s podijeljenim iranskim vodstvom, u kojem se sukobljavaju tvrdolinijaši i pragmatičari. Unutarnje nesuglasice dodatno kompliciraju situaciju. Izvješća navode da je glavni tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohammad Bagher Zolghadr, tvrdolinijaš i jedan od osnivača Quds snaga, bio bijesan zbog navodne spremnosti ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija na kompromis oko financiranja proiranskih skupina, što je dovelo do prekida prošlog kruga pregovora.

Libanon je ključna točka spora

Najveća prepreka trajnom miru je situacija u Libanonu. Netanyahu je jasno poručio da bilo kakav budući sporazum između Washingtona i Teherana neće zaustaviti izraelski rat protiv Hezbolaha. To je u suprotnosti s iranskim tumačenjem da je Libanon bio uključen u dogovor o prekidu vatre.

Izraelske obrambene snage (IDF) nastavljaju intenzivnu kampanju u južnom Libanonu, gdje su uspostavile "sigurnosnu zonu" dubine osam do deset kilometara. Visoki dužnosnici IDF-a zalažu se za proširenje te zone sve do rijeke Litani i pretvaranje tog područja u "zonu ubijanja" za operativce Hezbolaha. U posljednja 24 sata pogođeno je više od 200 ciljeva Hezbolaha, a IDF je izdao nove naredbe za evakuaciju civila iz južnog Libanona.

Uz korištenje AI-ja*