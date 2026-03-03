Obavijesti

ČETVRTI DAN SUKOBA

Netanyahu: 'Sukob bi mogao potrajati, ali ne baš godinama'

Piše HINA,
Netanyahu: 'Sukob bi mogao potrajati, ali ne baš godinama'
Foto: Reuters/Canva

Predsjednik SAD-a Donald Trump isprva je procijenio da će rat trajati četiri do pet tjedana, ali je dodao da bi mogao potrajati i dulje te je od tada nastojao opravdati širok, vremenski neograničen rat protiv Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da bi rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati "neko vrijeme", ali da neće trajati godinama. Zračni rat SAD-a i Izraela protiv Irana započeo je napadima na Teheran u subotu, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, što je potaknulo iransku odmazdu protiv Izraela te raketne napade na arapske zemlje s američkim vojnim bazama diljem Bliskog istoka.

Predsjednik SAD-a Donald Trump isprva je procijenio da će rat trajati četiri do pet tjedana, ali je dodao da bi mogao potrajati i dulje te je od tada nastojao opravdati širok, vremenski neograničen rat protiv Irana.

IZ MINUTE U MINUTU Trump je zaprijetio Irancima velikim napadom. Iran tvrdi: 'Uništili smo bazu u Bahreinu'
Trump je zaprijetio Irancima velikim napadom. Iran tvrdi: 'Uništili smo bazu u Bahreinu'

Netanyahu je odbacio mogućnost da sukob traje godinama, poput prethodnih ratova u regiji.

"Rekao sam da bi mogao biti brz i odlučan. Možda će potrajati neko vrijeme, ali neće trajati godinama. To nije beskonačni rat", rekao je Netanyahu u emisiji "Hannity" na Fox Newsu.

Netanyahu je rekao da rat vidi kao priliku za trajni mir na Bliskom istoku, uključujući između Izraela i Saudijske Arabije.

STRAŠNO UNESCO: Bombardiranje škole u Iranu je kršenje ljudskih prava
UNESCO: Bombardiranje škole u Iranu je kršenje ljudskih prava

Kazao je da rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvara uvjete da iranski narod sruši svoju vladu.

"Naravno, na kraju je na narodu Irana da promijeni vladu, ali mi stvaramo - Amerika i Izrael zajedno stvaraju - uvjete da to učine", rekao je.

