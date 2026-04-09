Netanyahu uskoro ponovno na sudu: Optužuju ga za korupciju

Dugotrajno suđenje izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu zbog korupcije nastavit će se u nedjelju, kazao je glasnogovornik pravosuđa u četvrtak, nekoliko sati nakon što je Izrael ukinuo izvanredno stanje uvedeno zbog rata protiv Irana. Iran je počeo napadati Izrael balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama nakon što su Izrael i američki predsjednik Donald Trump izveli zračne napade na Iran 28. veljače radi, kako su rekli, ograničavanja vojnih sposobnosti Teherana, okončanja njegovog nuklearnog programa i promjene režima. Izvanredno stanje, zbog kojeg su zatvorene škole i poduzeća, ukinuto je u srijedu navečer s obzirom na to da nijedan iranski projektil nije zabilježen otkako je u dva sata iza ponoći u srijedu postignuto primirje.

Ekstenzivni izraelski napadi u Libanonu, zbog tamošnje proiranske milicije Hezbolah, u međuvremenu su ugrozili prekid vatre.

"Zbog ukidanja izvanrednog stanja i (činjenice) da pravosuđe ponovo radi, saslušanja će se nastaviti kao inače", stoji u priopćenju izraelskog pravosuđa, koje dodaje da će se ona održavati između nedjelje i srijede.

Netanyahu, prvi izraelski premijer optužen za zločin dok je bio na dužnosti, poriče optužbe za mito, prijevaru i zlouporabu povjerenja iz 2019., do kojih je došlo nakon višegodišnjih istraga.

Njegovo suđenje, koje je započelo 2020. i moglo bi dovesti do zatvorskih kazni, u više navrata se odgađalo zbog njegovih službenih obaveza te mu se ne nazire kraj.

Trump je ponovio Netanyahuov poziv izraelskom predsjedniku Isaacu Herzogu za pomilovanjem, rekavši da sudski proces utječe na njegovu sposobnost da obavlja svoje zadaće.

Herzogov ured je rekao da će ured ministarstva pravosuđa za pomilovanja prikupiti mišljenja koja će predati predsjednikovom pravnom savjetniku, koji će prema standardnoj praksi formulirati preporuku. Pomilovanja se u pravilu ne daju usred suđenja.

Optužbe protiv Netanyahua su, kao i napad Hamasa na Izrael u listopadu 2023., naštetile njegovom položaju.

Izrael bi do listopada trebao održati parlamentarne izbore na kojima će Netanyahuova koalicija, najdesnija u povijesti zemlje, vjerojatno izgubiti, piše Reuters.