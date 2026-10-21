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SVE JE PRIJAVLJENO INSPEKTORATU

Meeeevjerojatno! Netko je na trajektu vezao ovcu za paletu!

Piše 24sata,
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Meeeevjerojatno! Netko je na trajektu vezao ovcu za paletu!
Foto: Facebook
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Prijatelji životinja prijavili su slučaj Državnom inspektoratu i od Jadrolinije zatražili objašnjenje uvjeta prijevoza.

Na trajektu Jadrolinije ovca je tijekom plovidbe ležala vezana konopcem za drvenu paletu, bez mogućnosti slobodnog kretanja. Fotografija prizora objavljena na Facebooku izazvala je šok i ogorčenje građana, a udruga Prijatelji životinja zbog slučaja je podnijela prijavu Državnom inspektoratu. Zatražili su provjeru okolnosti prijevoza i postupanja prema životinji, prenosi Dalmacija danas.

Udruga upozorava da ovca nije teret, nego živo biće koje može osjećati bol, strah i nelagodu. Smatraju da prizor životinje vezane tako da se ne može micati otvara pitanje odnosa prema životinjama koje nisu kućni ljubimci.

- Ovdje nije riječ samo o mogućem kršenju propisa o prijevozu životinja, nego i o načinu na koji ih doživljavamo. Ovca je živo biće koje osjeća bol, strah i nelagodu, a ne predmet koji se može privezati za paletu i prevesti kao komad tereta. Prizor životinje svedene na robu, koju treba učvrstiti i premjestiti, ponižavajući je i porobljavajući – poručuju Prijatelji životinja.

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Prema pravilima Jadrolinije, veći kućni ljubimci, teži od osam kilograma, na trajektima moraju boraviti na otvorenoj palubi. No to pravilo ne odgovara na pitanje pod kojim se uvjetima mogu prevoziti druge životinje. Udruga ističe da se njihova dobrobit ne smije zanemariti samo zato što nisu kućni ljubimci.

Od Državnog inspektorata zatražili su provjeru načina vezivanja ovce, njezine mogućnosti kretanja i postupanja odgovornih osoba. Od Jadrolinije traže da objasni pod kojim je uvjetima životinju primila na trajekt, je li posada znala kako je vezana i je li poduzela mjere za njezinu dobrobit.

- Neovisno o tome radi li se o psu, ovci ili nekoj drugoj životinji, prijevoz mora uzeti u obzir činjenicu da je riječ o živom biću. Ako se za kućne životinje propisuju posebni uvjeti, kako je moguće da se ovca prevozi očito improviziranim rješenjem, vezana konopcem za drvenu paletu na palubi? – ističu Prijatelji životinja.

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Udruga poručuje da se ovakvi prizori ne smiju normalizirati te traži odgovore, utvrđivanje odgovornosti i konkretne mjere kako se slične situacije ne bi ponavljale.

*uz korištenje AI-ja

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