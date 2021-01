- Mi smo od tad svaki dan na terenu u Glini, Petrinji, Sisku i okolnim selima, volontirali smo i direktno pomagali tamo gdje smo mogli. Cijelo ovo vrijeme nismo upu\u0107ivali nikakve kritike na rad dr\u017eave ili slu\u017ebi, no do\u0161lo je vrijeme, sad kad se situacija stabilizirala, da podvu\u010demo crtu. Kada premijer ka\u017ee da je lako kritizirati iz fotelje, mi sigurno nismo bili u fotelji, bili smo na terenu - rekao je.

Neorganiziranost sustava

Volontiraju\u0107i tjedan dana u sklopu Civilne za\u0161tite, naglasio je, iz prve ruke je svjedo\u010dio problemima i neorganiziranosti sustava.

- Prirodne katastrofe su, na\u017ealost, postale na\u0161a realnost i moramo biti pripremljeniji u budu\u0107nosti za njih. Zadovoljni smo reakcijom dru\u0161tva, ali nismo s reakcijom dr\u017eave, a posebno sustavom Civilne za\u0161tite, koji bi trebao koordinirati rad svih ostalih slu\u017ebi i nedr\u017eavnih aktera na terenu u ovakvim situacijama. To nije bilo dobro odra\u0111eno i to govorimo iz vlastitog iskustva - rekao je pitaju\u0107i se kako ve\u0107 u trenutku katastrofe ne postoji logistika koja \u0107e se baviti sortiranjem i distribucijom prikupljene pomo\u0107i.\u00a0

Kroz idu\u0107ih nekoliko dana, dodao je, predstaviti \u0107e prijedloge kako da se sustav Civilne za\u0161tite unaprijedi.\u00a0

- Mi ne mo\u017eemo vi\u0161e imati situaciju da nemamo ve\u0107 gotove protokole za ovakve prirodne katastrofe i da ih radimo nakon ili improviziramo. To nema smisla. Moramo iz ovog nau\u010diti lekcije i dr\u017eava mora biti bolje organizirana u ovakvim situacijama - istaknuo je.\u00a0

Govore\u0107i o obnovi nakon Domovinskog rata, naglasio je kako je svima jasno da su ku\u0107e obnavljane tada posebno pogo\u0111ene u ovom potresu i da su o\u0161te\u0107ene jer se nije radilo po pravilima struke i nisu dovoljno armirane.

- Ne radi se o nekoliko izoliranih objekata nego o jako puno njih, \u0161to zna\u010di da se radi o sustavnom kriminalu za vrijeme obnove nakon rata, nakon 1995. HDZ-ovci se sada prepiru, imamo sada\u0161njeg ministra graditeljstva, koji tvrdi da je bilo nepravilnosti \u00a0u obnovi, a s druge strane imamo i postoje\u0107eg \u017eupana, koji je bio odgovoran za tu obnovu, a koji tvrdi da nepravilnosti nije bilo. Premijer ka\u017ee da \u0107e istra\u017eiti \u0161to se dogodilo, a to zna\u010di da \u0107e jedni HDZ-ovci istra\u017eivati druge HDZ-ovce, ovi koji su sad na vlasti one koji su tad bili i nekako ne vjerujemo ba\u0161 u takve ishode - istaknuo je Toma\u0161evi\u0107 dodav\u0161i kako je DORH ve\u0107 pokrenuo izvide u slu\u010daju obnove nakon rata, ali i da pravni stru\u010dnjaci, s druge strane, polemiziraju da li je zastupila zastara i da li se uop\u0107e mo\u017ee utvrditi kaznena odgovornost.\u00a0

- O\u010dito je netko stavio lovu u d\u017eep, a ugrozio sigurnost gra\u0111ana te je o\u0161te\u0107en Dr\u017eavni prora\u010dun - rekao je.\u00a0

Pokrenut \u0107e osnivanje Istra\u017enog povjerenstva u Saboru

Zbog svega toga \u0107e pozvati oporbu da se u Saboru ujedini i da im se pridru\u017ei u utvr\u0111ivanju politi\u010dke odgovornosti. Tra\u017eit \u0107e osnivanje Istra\u017enog povjerenstva.\u00a0

- Da se, s jedne strane, utvrdi politi\u010dka odgovornost, a s druge da se vidi \u0161to ne valja u sustavu i kako to promijeniti da se ista stvar prilikom ove obnove ne bi dogodila. Prema Zakonu se u Istra\u017eno povjerenstvo svatko mora odazvati pod prijetnjom kazne, a sve institucije moraju dostaviti svu tra\u017eenu dokumentaciju - rekao je dodav\u0161i kako sada javnost ne mo\u017ee dobiti tra\u017eene podatke o obnovi nakon rata od dr\u017eavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje jer je to sad predmet istrage DORH-a.

- Budu\u0107i da je kaznena odgovornost upitna, bojimo se da \u0107e ta istraga biti dimna zavjesa i zato inzistiramo na istrazi u Saboru da dobijemo i mi sve dokumente, ali i javnost. Jer je to klju\u010dno da se rasvijetli, ne samo zbog ne\u010dije politi\u010dke ili kaznene odgovornosti, nego i da se ista stvar ne bi ponovila sada kada kre\u0107e obnova u Zagrebu, Zagreba\u010dkoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj i Karlova\u010dkoj \u017eupaniji - poru\u010dio je.

Ku\u0107e se sru\u0161ile kao kule od karata

Netko, nagla\u0161ava, mora odgovarati za to \u0161to su se ku\u0107e u Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji sru\u0161ile kao kule od karata.

- Rije\u010d je o \u017eivotima ljudi, netko mora odgovarati za to i nikada se vi\u0161e to ne smije ponoviti - istaknuo je.



Osvrnuo se i na obnovu Zagreba i dvije okolne \u017eupanije koje je pogodio potres jo\u0161 u o\u017eujku, istaknuv\u0161i kako se ona ne mi\u010de s mjesta te da nije ni krenula. Fond za obnovu jo\u0161 uvijek nije raspisao niti jedan javni natje\u010daj, rekao je.

- Ta provedba ide jako sporo. I to je sada pitanje sigurnosti gra\u0111ana jer \u0161to \u0107e vi\u0161e kasniti ta obnova, to \u0107e sve zgrade biti nesigurnije za eventualne nove udare, za koje se nadam da se ne\u0107e dogoditi. Svaki dan je ovdje bitan i stvar se mora ubrzati - dodao je.

Isto tako i u slu\u010daju Civilne za\u0161tite, naglasio je, svaki sat je bitan.\u00a0

- Ne mo\u017eemo imati situaciju da tek nakon tjedan dana sustav po\u010dne funkcionirati. Mi smo od Truta tra\u017eili odmah da se uspostavi centralna koordinacija i informiranje, da gra\u0111ani imaju neki centralni broj i da oni koji \u017eele pomo\u0107i mogu nazvati i informirati se. Trebalo je nekoliko dana da se to uspostavi, a na kraju su dali pet razli\u010ditih brojeva i onda se \u017eale iz GSS-a da dobivaju informacije preko sedam kanala - ka\u017ee Toma\u0161evi\u0107 nagla\u0161avaju\u0107i da mora postojati jasan lanac odgovornosti i zapovijedanja u ovakvim situacijama.\u00a0

- Zato se ljudi i samoorganiziraju jer ne vjeruju u sustav ni u dr\u017eavu, a to je jako opasno kad su u pitanju prirodne katastrofe. Ako dr\u017eava nije u stanju adekvatno reagirati, u pitanju su ljudski \u017eivoti - poru\u010duje.

Da je postojala politika pove\u0107anja javnih stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja, sada bi imali odre\u0111ene resurse za ljude kojima se obnavljaju domovi, istaknula je Sandra Ben\u010di\u0107.

- Ovako, sa izrazito malim brojem stambenih jedinica s kojima Grad Zagreb raspola\u017ee, mi to nismo u mogu\u0107nosti. To pokazuje da se, niti na razini dr\u017eave niti Grada, na\u0161om imovinom i institucijama ne upravlja adekvatno. I posljedica toga je da mi pla\u0107amo ne\u0161to vi\u0161e poreza, koje onda oni stavljaju u svoje d\u017eepove. Ali sada su posljedice zaista na\u0161i \u017eivoti - naglasila je istaknuv\u0161i kao problem \u0161to Vlada i zagreba\u010dki gradona\u010delnik ne rade ono \u0161to bi trebalo raditi.\u00a0

Zagreb raspisuje natje\u010daj za osvjetljenje mosta

- Nisu poduzeli one hitne mjere i sanacije koje je trebalo odraditi ve\u0107 u travnju, svibnju i lipnju. Sada je zima i mnogo stvari se ni ne mo\u017ee raditi, a ljudi jo\u0161 uvijek nemaju adekvatne uvjete za \u017eivot i strahuju od svakog novog potresa, koji predstavljaju opasnost da se sru\u0161i ono \u0161to je ve\u0107 na\u010deto - istaknula je govore\u0107i o stanju u Zagrebu nakon potresa prije 10 mjeseci.

Rada Bori\u0107 je podsjetila da je na sam dan potresa gradona\u010delnik Milan Bandi\u0107 raspisao natje\u010daj za osvjetljenje mosta Mladosti te\u017eak 21,9 milijuna kuna.

- Da li je nu\u017eno u ovom trenutku baviti se dekorativnom rasvjetom mosta? Taj natje\u010daj bi trebalo poni\u0161titi i sredstva preusmjeriti za sanaciju u Zagrebu, a bilo bi jako lijepo i da Grad Zagreb, koji jedini nije dao niti kunu za potres na Baniju, da dio tog novca da i za te stradale gradove - istaknula je.\u00a0

Bojan Glava\u0161evi\u0107 je podsjetio na jo\u0161 jednu stvar, a to je da je Bandi\u0107 dao i 800 milijuna kuna za \u017ei\u010daru.

- A za Baniju ni\u0161ta. I mislim da to nije ok i da to nikome ne bi trebalo biti ok - rekao je.