Neva Tölle: Nagrada mi je vjetar u leđa i motivacija za dalje. Posvećujem je svim ženama!

Nagrada "Zagrepčanka godine" u rukama je dugogodišnje aktivistice Neve Tölle. Gotovo četiri desetljeća radi na zaštiti žena žrtava nasilja i njihove djece, a jedna je od ključnih figura feminističkog pokreta u Hrvatskoj.

- Ova nagrada je dokaz da se hrabrost i borba za pravednije društvo na kraju ipak prepoznaju. Nastavljamo dalje, još snažnije za Zagreb koji pruža jednake prilike svima - rekla je Tölle.

Primiti ovu titulu za mene je neizmjerna čast, ali i još veća odgovornost, poručila je.

- Ova nagrada nije samo moja. Pripada svakoj ženi koja je ikad rekla 'ne' nepravdi, svakoj kolegici koja se neumorno bori na terenu i svakoj sugrađanki koja tiho, ali hrabro utire put ravnopravnosti u našem Zagrebu. Nagradu posvećujem svim ženama Zagreba koje svojim radom, često nevidljivim, čine ovaj grad boljim mjestom. Zagreb je oduvijek bio grad hrabrih, snažnih i inspirativnih žena. Naša je dužnost osigurati da on bude grad u kojem je ravnopravnost standard, a ne samo cilj na papiru - rekla je Tölle.

Nagrada mi je vjetar u leđa i motivacija, da nastavimo raditi zajedno, još glasnije i srčanije na problemu rodne ravnopravnosti, sve dok svaka djevojčica ne bude imala ista prava i prilike kao njezini vršnjaci, rekla je ovogodišnja Zagrepčanka godine.

Upitana što bi trebalo promijeniti, uzimajući u obzir zabrinjavajući trend prema kojem sve više mladih žena ne gleda na ženu kao na nekoga tko je ravnopravan u obitelji, poručila je da Zagreb, za početak, treba maknuti klečavce s Trga. Kad je u pitanju borba protiv nasilja nad ženama, napomenula je kako je situacija bolja, no da još nije dovoljno dobra. Napomenula je kako neke državne institucije naprosto odbijaju implementaciju pozitivnih zakonskih propisa koji bi išli na korist ženama i djeci koji su preživjeli nasilje. Zbog manjka implementacije pozitivnih zakona i pravilnika sudi se na korist zlostavljaču, pa čak dobije i popust, 50 posto kazne, upozorila je.

- To je skandalozno i sramotno, to je poticajno za zlostavljače - zaključila je Tölle.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako je nasilje prema ženama društveni i politički problem koji zahtijeva institucionalni odgovor. Podsjetio je da je lani, nažalost, u Hrvatskoj ubijeno 19 žena. Tomašević je poručio kako će Grad Zagreb i dalje financirati i podržavati skloništa za žene žrtve nasilja i njihovu djecu, ali je naveo i da su napravili još jedan iskorak, a to je da žene nakon što izađu iz skloništa mogu živjeti u gradskim stanovima. 