Piše Veronika Miloševski,
Nevjerojatna potjera u SAD-u: Kradljivce lovili dronom...
Foto: Fresno Police

Iz policije ističu kako dronovi američke proizvodnje mogu stići na mjesto incidenta znatno brže od policijskih vozila

Dvoje kradljivaca iz trgovina u američkom gradu Fresnu u Kaliforniji na teži je način saznalo da ih policija sada može pratiti i iz zraka, piše The New York Post. Osumnjičenike terete za krađu u čak dvije trgovine lanca Dick's Sporting Goods. Uhićeni su nakon što je policijski dron pratio njihov SUV tijekom bijega kroz Fresno.

Incident se dogodio prošle srijede u trgovini Dick’s Sporting Goods u sjeverozapadnom dijelu Fresne. Prema navodima zaposlenika, muškarac je pokušao sakriti robu ispod odjeće dok je žena bila uz njega. Policijski dron ubrzo je locirao vozilo osumnjičenih i pratio ga iz zraka dok su policijske patrole jurile prema njima na tlu.

Potjera je završila brzo tako da je policija zaustavila vozilo i uhitila muškarca (39) i ženu (43). Istragom je kasnije utvrđeno da je isti dvojac navodno povezan i s još jednom krađom koja se dogodila ranije istoga dana u drugoj trgovini Dick’s Sporting Goods u sjeveroistočnom Fresnu.

Protiv oboje su podignute optužbe za tešku krađu.

Ovo uhićenje jedno je od prvih zapaženijih slučajeva povezanih s novim programom šefice policije Fresna, Mindy Casto, pod nazivom "Dron kao prvi odgovor". Program proširuje upotrebu policijskih dronova izvan sustava koje policajci koriste još od 2019. godine.

Iz policije ističu kako dronovi američke proizvodnje mogu stići na mjesto incidenta znatno brže od policijskih vozila te u stvarnom vremenu slati snimke iz zraka policajcima na terenu.

Poručnik Joshua Richards izjavio je za ABC30 da bi dronovi mogli imati važnu ulogu i u medicinskim hitnim slučajevima.

