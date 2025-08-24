Nevjerojatna snimka: Svi voze u koloni prema Zagrebu, a krkan u BMW-u 'piči' po zaustavnoj!

Ovo je bilo u subotu oko 19 sati, na autocesti A1 prije skretanj za Jastrebarsko u smjeru Zagreba, rekao nam je čitatelj koji je poslao snimku baje u BMW-u koji juri zaustavnom trakom, dok ostali voze u koloni.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa... 00:25 Vozio zaustavnom trakom | Video: Čitatelj 24sata

Kazne su sramotno male

Bila je gužva, svi smo vozili u koloni. I onda dođe ovakav koji projuri zaustavnom trakom. Zamislite da je netko stao jer je bio u kvaru. Kako ovo spriječiti? Ili makar osvijestiti druge da se to ne radi?, pita se čitatelj. Kazne sigurno nisu odgovor na to pitanje.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom.

Kako nam je ranije ispričao sudski vještak Goran Husinec, ovo su izuzetno opasne radnje.

- Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije. Često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil. To su suludi vozači, a kazne su premale - rekao nam je Husinec.