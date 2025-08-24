Kako ovo spriječiti? Ili makar osvijestiti druge da se to ne radi?, pita se čitatelj. Kazne sigurno nisu odgovor na to pitanje. Smiješno su male za ovakav prekršaj koji ugrožava živote sudionika u prometu
Nevjerojatna snimka: Svi voze u koloni prema Zagrebu, a krkan u BMW-u 'piči' po zaustavnoj!
Ovo je bilo u subotu oko 19 sati, na autocesti A1 prije skretanj za Jastrebarsko u smjeru Zagreba, rekao nam je čitatelj koji je poslao snimku baje u BMW-u koji juri zaustavnom trakom, dok ostali voze u koloni.
Kazne su sramotno male
Bila je gužva, svi smo vozili u koloni. I onda dođe ovakav koji projuri zaustavnom trakom. Zamislite da je netko stao jer je bio u kvaru. Kako ovo spriječiti? Ili makar osvijestiti druge da se to ne radi?, pita se čitatelj. Kazne sigurno nisu odgovor na to pitanje.
Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom.
Kako nam je ranije ispričao sudski vještak Goran Husinec, ovo su izuzetno opasne radnje.
- Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije. Često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil. To su suludi vozači, a kazne su premale - rekao nam je Husinec.
