Nevjerojatni detalji mita za Mikulića: Dobio je žutu kuvertu, pa s kumom dogovorio podjelu

Nevjerojatni su novi detalji o mitu za bivšeg HDZ-ova glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića. Njih je Uskok uhitio pod sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.

Pokretanje videa... 00:52 Plenković o uhićenju Mikulića: 'Nismo imali saznanja o akciji' | Video: 24sata/pixsell

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od sad bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali sve skupa 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati.

Krasić je do 29. listopada ove godine bio načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva. A nekad je tu radio i Mikulić kojem je šef bio kum i koji je svojedobno bio direktor u tvrtki Krasićeve supruge. Skupa su bili u brojnim državnim tvrtkama, poput HŽ Infrastrukture, a Mikulić je 'naslijedio' Krasića u Nadzornom odboru zagrebačkog Studentskog centra.

Kako doznajemo, Mikulića se konkretno tereti da je osigurao da postupanje inspektorata bude u skladu s poslovnim interesima dvojice poduzetnika. Istražitelji, kako neslužbeno doznajemo, imaju dokaze još od rujna prošle godine, kad je krenuo nadzor nad Mikulićem.

Kako doznajemo, Mikulić i Državni inspektorat su bili uključeni u Europolovu i Uskokovu istragu odlaganja otpada u silosu PPK Velebit u Gospiću. Iako je Mikulić mislio da ima sve pod kontrolom, kako doznajemo, paralelno su istražitelji pratili svaki njegov potez. Prisluškivali su mu telefon, tako su došli do Krasića, pa potom i do Vugrineca i Večkovića.

U veljači ove godine, uhićen je i Josip Šincek, zbog otpada u Gospiću. On je tad tvrdio da je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura mita da ga inspekcija pusti na miru, ali Šincek nije te novce imao. I to je bio dodatni alarm za istražitelje. Mikulić, Krasić, Vugrinec i Večković su preko telefona dosta otvoreno razgovarali o mitu, imenima, sastancima i detaljima pogodovanja.

Ozvučili su i Mikulićev terenac. Da nisu baš pazili, govori i informacija da su istražitelji uspjeli snimiti kako Večković Mikuliću predaje kuvertu s novcima. Točnije, Večković je dan ranije podignuo 70 tisuća eura, a sutradan su do njegove kuće u Novom Čiču došli Mikulić i Krasić gdje im je i predao tu žutu kuvertu.

Mikulić i Krasić su se odvezli natrag prema Zagrebu, uz zaustavljanje na jednom parkingu gdje su prvo malo raspravljali o tome kako će podijeliti novac, a onda odlučili da će Mikulić odlučiti koliko će dobiti on, a koliko Krasić. Dan nakon, Mikulić je novac rasporedio i predao kuvertu Krasiću.

Kako doznajemo, istražitelji nisu htjeli 'ovako brzo' uhititi Mikulića, no do njih je došlo da 24sata ima informacije o tome da se Mikulić sastajao sa Šincekom i da Šincek tvrdi da je Mikulić tražio pola milijuna eura mita.

To nam je posvjedočilo nekoliko ljudi iz Gospića. Tad su odlučili ubrzati svoje aktivnosti. Prema neslužbenim informacijama, uhićenje je bilo zakazano za ovaj petak ujutro, međutim, vijest da je Andrija Mikulić smijenjen na zatvorenom dijelu sjednice Vlade ubrzo je došla u medije, a potom je 24sata prvi objavio informaciju da je Mikulić pod istragom.

On se tad nalazio u lovu kraj Hrvatske Kostajnice, gdje često ide. U strahu da Mikulić ne pročita vijest i pobjegne preko granice u BiH, policija je odmah krenula u akciju. Uhitili su ga nešto nakon 17 sati na čeki na području Zrinske gore.

Inače, Golubovečki Kamenolomi Ivice Vugrineca imaju koncesiju za eksploataciju tehničko građevinskog kamena kod Lepoglave do 2036. godine, u kamenolomu Lovno - Lovno 2. Večkovićev Kamenolom Žakanje ima koncesiju za iskapanje istog kamena na eksploatacijskom polju Pobijenka kraj Karlovca do 2042. godine. Njegova druga tvrtka, Kamenolom Gorjak, djeluje u Jesenju