'NEMAR I NESPOSOBNOST'

Nevjerojatno! U hotelu pronašli povjerljive dokumente o samitu Trump-Putin?! Ostali u printeru

Piše Renato Jukić,
Nevjerojatno! U hotelu pronašli povjerljive dokumente o samitu Trump-Putin?! Ostali u printeru
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Osam stranica, za koje se čini da su ih izradili američki službenici, pa ih potom slučajno ostavili, otkrili su brojne detalje o samom sastanku, lokaciji, unutra su i brojevi telefona NEKIH američkih državnih službenika

Troje gostiju hotela Captain Cook, udaljenog 20-ak minuta od vojne baze u kojoj su se u Anchorageu sastali američki predsjednik Donald Trump i ruski vođa Vladimir Putin, pronašli su dokumente s oznakama američkog ministarstva vanjskih poslova koje otkrivaju dosad nepoznate i potencijalno osjetljive detalje ovog sastanka, izvijestio je NPR.

Osam stranica, za koje se čini da su ih izradili američki službenici, pa ih potom slučajno ostavili, otkrili su brojne detalje o samom sastanku, lokaciji, ali unutra su i brojevi telefona nekih američkih državnih službenika...

Dokumenti su pronađeni u jednom od javnih printera u hotelu, iz Bijele kuće i američkog ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit NPR-a...

Na prvoj stranici nalaze se imena prostorija u kojima su se sastali, kao i to da je Trump Putinu planirao dati poklon prilikom posjete. Riječ je o stolnom kipiću "američkog bjeloglavog orla".

Na idućim stranicama su imena i telefonski brojevi američkih službenika, kao i imena ruskih državnih vođa. Kao i kako se ona izgovaraju. Pa je Putin - "Gospodin predsjednik POO-tihn".

Na 6. i 7. stranici nalaze se informacije o hrani koja je trebala biti poslužena, kao i da je ručak trebao biti održan "u čast njegove ekscelencije Vladimira Putina". Tu je i raspored sjedenja, prema kojem je jasno da su američki i ruski predsjednik trebali sjediti jedan preko puta drugoga. Detaljno je opisano tko im sjedi sa svake strane...

Tijekom samita, ručak je, čini se, otkazan, ali trebao je biti u tri slijeda. Zelena salata, filet mignon, pa za desert Creme brulee.

- Ovo je još jedan dokaz nesposobnosti i nemara ove administracije. Toliko je stvar jednostavna, ne možete ostavljati papire u printerima - kazao je za NPR profesor prava Jon Michaels.

