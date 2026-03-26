NEVRIJEME NE POPUŠTA! I za sutra izdan crveni alarm. Vakula otkrio što očekivati za vikend...

Hrvatsku u petak očekuje promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz nastavak nestabilnih i vjetrovitih prilika. Mjestimice će padati kiša, lokalno i obilnija, dok se u unutrašnjosti očekuje i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje bi se mogao stvoriti novi, deblji snježni pokrivač. U Dalmaciji su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će umjeren do jak, na udare ponegdje i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će prevladavati jaka i olujna bura, dok će na krajnjem jugu u prvom dijelu dana još puhati jugo i istočni vjetar. Temperature će u unutrašnjosti biti između 2 i 7 °C, u gorju i niže, od -1 do 2 °C, dok će se na Jadranu kretati od 8 do 13 °C.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta izdan je crveni meteoalarm za zagrebačku, gospićku i riječku regiju te područje Velebitskog kanala. Upozorenje se odnosi na jak do olujan vjetar s udarima koji mogu prelaziti 90 kilometara na sat, a mjestimice su mogući i orkanski udari, osobito tijekom noći i jutra. Uz to, u gorju se očekuje i stvaranje novog snježnog pokrivača višeg od pet centimetara. Za ostatak zemlje na snazi je žuti meteoalarm.

Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula upozorio je da, unatoč dojmu kako bi petak mogao biti nešto povoljniji od četvrtka, najviši stupanj upozorenja ostaje na snazi.

– I dalje će biti nepovoljno vrijeme, snijeg u Gorskom kotaru i Lici. Sve ovo što smo čuli treba shvatiti ozbiljno i nemojmo putovati ni na sjever ni na jug. Pričekajmo stabilizaciju vremena, a to neće biti već sutra – poručio je Vakula.

Objasnio je kako se nad Hrvatskom sudaraju vlažan zrak s juga i hladan zrak sa sjevera, što je, uz ciklonu nad Jadranom, „dobitna kombinacija“ za obilne oborine i snijeg. Naveo je i kako je u nekim dijelovima već zabilježen značajan snježni pokrivač – na Zavižanu 71 centimetar, na Sljemenu više od 20 centimetara novog snijega, dok se u Gorskom kotaru i Lici očekuje dodatni porast.

Upozorio je i na nagli pad temperature, koji je u nekim dijelovima kontinentalne Hrvatske iznosio i više od 15 stupnjeva u samo jednom danu.

Prema prognozama, nepovoljno vrijeme zadržat će se i u subotu ujutro, uz jak vjetar i oborine, dok se postupna stabilizacija očekuje tek početkom idućeg tjedna. Ipak, meteorolozi upozoravaju kako bi tada moglo doći do pojave mraza, osobito u gorskim predjelima, što bi moglo predstavljati dodatnu opasnost za biljke.

Subota će donijeti blago zatopljenje i manje oborina, no bez povratka na nedavne proljetne temperature. Ozbiljnije zatopljenje, prema dugoročnim prognozama, ne očekuje se prije sredine travnja.