Nevrijeme odnijelo dva života u Njemačkoj: Najgore tek stiže!

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Njemačku već je odnijelo dva života, dok meteorolozi upozoravaju da se najopasniji dio olujnog sustava tek očekuje. Nakon razdoblja vrlo visokih temperatura, dijelove zemlje pogodili su jaki pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra. Tragedija se dogodila u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje su dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći povezanoj s lošim vremenskim uvjetima, prenosi fenix-magazin.de. Nesreća se dogodila u Bruchsalu, sjeverno od Karlsruhea. Prema informacijama policije, na kolniku se stvorio debeli sloj vode zbog kojeg je vozač izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je proklizao u suprotni prometni trak i izravno se sudario s vozilom iz suprotnog smjera. Dvije osobe pritom su izgubile život.

Zbog opasnih vremenskih prilika Njemačka meteorološka služba aktivirala je crvena upozorenja za pojedine dijelove Bavarske, Baden-Württemberga, Hessena, Donje Saske i Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Stručnjaci upozoravaju na mogućnost rušenja stabala, prekide u opskrbi električnom energijom, poplavljene prometnice i podrume te povećan rizik od akvaplaninga na cestama.

Nevrijeme je uzrokovalo i niz drugih izvanrednih situacija. Tijekom krštenja u crkvi svetog Pavla u Osnabrücku grom je pogodio crkveni objekt. Prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen.

U gradu Melle udar groma izazvao je požar na krovu obiteljske kuće. Stanari su uspjeli na vrijeme napustiti objekt, a materijalna šteta procijenjena je na oko 50.000 eura.

Prema najavama meteorologa, olujni sustav tijekom večeri nastavlja put prema jugu zemlje. Među područjima koja bi mogla biti najjače pogođena nalazi se i šira okolica Münchena, gdje prijete snažne grmljavinske oluje, tuča i lokalne poplave.

Nadležne službe pozivaju građane da budu posebno oprezni te da redovito prate službena meteorološka upozorenja i upute nadležnih tijela.