CRVENO UPOZORENJE

Nevrijeme odnijelo dva života u Njemačkoj: Najgore tek stiže!

Obilna kiša, tuča i olujni vjetar stvaraju probleme diljem zemlje. Dvije osobe poginule su u prometnoj nesreći, gromovi su izazvali nove incident

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Njemačku već je odnijelo dva života, dok meteorolozi upozoravaju da se najopasniji dio olujnog sustava tek očekuje. Nakon razdoblja vrlo visokih temperatura, dijelove zemlje pogodili su jaki pljuskovi, tuča i olujni udari vjetra. Tragedija se dogodila u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje su dvije osobe smrtno stradale u prometnoj nesreći povezanoj s lošim vremenskim uvjetima, prenosi fenix-magazin.de. Nesreća se dogodila u Bruchsalu, sjeverno od Karlsruhea. Prema informacijama policije, na kolniku se stvorio debeli sloj vode zbog kojeg je vozač izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je proklizao u suprotni prometni trak i izravno se sudario s vozilom iz suprotnog smjera. Dvije osobe pritom su izgubile život.

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Zbog opasnih vremenskih prilika Njemačka meteorološka služba aktivirala je crvena upozorenja za pojedine dijelove Bavarske, Baden-Württemberga, Hessena, Donje Saske i Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Stručnjaci upozoravaju na mogućnost rušenja stabala, prekide u opskrbi električnom energijom, poplavljene prometnice i podrume te povećan rizik od akvaplaninga na cestama.

Nevrijeme je uzrokovalo i niz drugih izvanrednih situacija. Tijekom krštenja u crkvi svetog Pavla u Osnabrücku grom je pogodio crkveni objekt. Prema dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen.

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

U gradu Melle udar groma izazvao je požar na krovu obiteljske kuće. Stanari su uspjeli na vrijeme napustiti objekt, a materijalna šteta procijenjena je na oko 50.000 eura.

Prema najavama meteorologa, olujni sustav tijekom večeri nastavlja put prema jugu zemlje. Među područjima koja bi mogla biti najjače pogođena nalazi se i šira okolica Münchena, gdje prijete snažne grmljavinske oluje, tuča i lokalne poplave.

Tuča, grmljavina i olujni vjetar mogući u Zagrebu i na sjeveru. DHMZ upalio narančasti alarm

Nadležne službe pozivaju građane da budu posebno oprezni te da redovito prate službena meteorološka upozorenja i upute nadležnih tijela.

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

