Obavijesti

News

Komentari 0
JAKI UDARI VJETRA

Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru: 'Radimo bez prekida'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
9
Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Materijalna šteta bit će procijenjena u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se pristupiti trajnoj sanaciji i dodatnim preventivnim mjerama s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sigurnosnih standarda...

Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb. Unatoč incidentu, zdravstvena skrb odvijala se neometano, a ozlijeđenih nije bilo.

OLUJA U ZAGREBU Apel zagrebačkih vatrogasaca: 'Zovite nas samo ako je stvarno bitno, ne stignemo sve odraditi'
- Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježenih snažnim olujnim vjetrom i kontinuiranom obilnom kišom, tijekom noći je došlo do oštećenja dijela nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Odmah po zaprimanju informacije, nadležne službe su promptno reagirale te je tijekom noći provedena sanacija i osiguranje zahvaćenog područja kako bi se u potpunosti zajamčila sigurnost pacijenata, djelatnika i svih korisnika bolničkog sustava - rekli su nam pa dodali:

Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Naglašavamo kako je sigurnost pacijenata i djelatnika naš apsolutni prioritet, te su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene upravo na brzo otklanjanje rizika i očuvanje kontinuiteta sigurne zdravstvene skrbi. Ističemo kako u ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a bolnički procesi i pružanje zdravstvene skrbi odvijali su se neometano.

OPASNI VREMENSKI UVJETI Nastava otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, i fakulteti pozivaju na online nastavu
Dodaju i kako će materijalna šteta bit procijenjena u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se pristupiti trajnoj sanaciji i dodatnim preventivnim mjerama s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sigurnosnih standarda.

- Zahvaljujemo svim službama i djelatnicima na brzoj, koordiniranoj i profesionalnoj reakciji u izvanrednim okolnostima - kažu iz KBC-a Zagreb. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
APOKALIPSA U ZAGREBU Udari vjetra i do 120 km/h. Otkazali nastavu, teški prometni kolaps
ORKANSKO NEVRIJEME

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026