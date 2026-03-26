Obavijesti

News

Komentari 0
23 INTERVENCIJE

Nevrijeme u Istri: Vjetar rušio stabla, vatrogasci u akciji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nevrijeme u Istri: Vjetar rušio stabla, vatrogasci u akciji
Olujno nevrijeme uništilo Park mladenaca u Zagrebu, srušena stabla još nisu uklonjena | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hladna fronta donijela obilnu kišu i olujni vjetar, a na više lokacija zabilježeni su padovi stabala i prometne nesreće

Hladna fronta praćena obilnom kišom i olujnim vjetrom zahvatila je u četvrtak Istru zbog čega su pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi imali 23 intervencije, koje se uglavnom odnose na uklanjanju stabala s prometnica, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije.  Najviše intervencija zabilježeno je na području Umaga, gdje su u devet navrata pripadnici tamošnje vatrogasne zajednice uklanjali stabla u Babićima, Petroviji, Novigradskoj ulici i na cesti za Buje, a u jednom slučaju intervenirali su zbog zbrinjavanja limenih krovova sa zgrada. U Buzetu je zabilježeno sedam intervencija vatrogasaca, uglavnom zbog uklanjanja stabala u Livadama, Brestu i Račkoj Vasi te u Poreču četiri puta, dok su u Rovinju evidentirane tri intervencije. 

"Situacija na terenu je pod kontrolom i nema većih problema, a građani dobro surađuju i javljaju svaku eventualnu izvanrednu situaciju", kažu u Vatrogasnoj zajednici. 

NAZAD U KAPUTE VIDEO Zadar pogodila jaka tuča, zabijelilo u Baškim Oštarijama!
VIDEO Zadar pogodila jaka tuča, zabijelilo u Baškim Oštarijama!

Istarska policija javlja kako su se tijekom jutra dogodile tri prometne nesreće - dvije na dionicama istarskog ipsilona i u Rapcu.

Na cesti Medaki-Baderna lakše je ozlijeđena osoba koja je vozilom udarila u zaštitnu ogradu, dok na dionici Lupoglav-Cerovlje u slijetanju vozila izvan kolnika nije bilo ozlijeđenih. Ni u Rapcu nitko nije stradao u slijetanju vozila izvan kolnika.

Tijekom jutra policija je zaprimila dojavu kako se na području Buzeta uslijed jakog vjetra telekomunikacijski stup nagnuo nad prometnicu zbog čega je onemogućen promet. Dežurne službe hitno su reagirale pa je promet ubrzo normaliziran.

AKTIVIRALI SRUUK HR-Alarm je probudio mnoge iz sna: 'Zamalo me infarkt strefio', već sam mislio da idu balističke'
HR-Alarm je probudio mnoge iz sna: 'Zamalo me infarkt strefio', već sam mislio da idu balističke'

Kolnici su mokri i skliski na većem dijelu poluotoka, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Stoga pozivamo vozače na oprez, poručili su iz istarske policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026