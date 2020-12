Zbog olujnog nevremena koje od subote hara sjevernim Jadranom, u moru je “nestala” Inina platforma Ivana D, smještena 50-ak kilometara sjeverozapadno od Pule.

- Platforma je nestala iz navigacijskog sustava, on je više ne detektira. A što se dogodilo, možemo samo nagađati. Možda je potonula, možda se savinula pa je sad negdje ispod razine mora, možda je došlo do kvara u navigacijskom sustavu... To tek treba utvrditi, ali platforma je oštećena u svakom slučaju - rekao nam je izvor iz Ine, koji potvrđuje i kako je vrijednost platforme s bušenjem i postavljanjem procijenjena na 10 milijuna dolara.

Ina je u subotu izgubila daljinski nadzor i kontakt s platformom, no osim gubitka signala, Ivana D. ne vidi se ni s ostalih platformi, od kojih je udaljena pet kilometara.

- Posada na drugoj platformi sad je ne vidi. Loše je vrijeme i valovi su veliki. Čak ni MORH-ov zrakoplov koji je preletio preko tog područja nije je detektirao. Opet kažem, možemo samo pretpostavljati što se dogodilo, ali ne možemo ništa službeno reći dok ne dođemo na lokaciju - objašnjava nam izvor i dodaje kako je platforma projektirana da preživi puno gore vremenske neprilike.

Ne mogu ništa zbog lošeg vremena

U potragu za nestalom platformom pred kraj tjedna uključit će se inspektori lučke kapetanije i dva inspektora iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

- Definirat ćemo sve detalje, a najvjerojatnije će se u četvrtak ili petak krenuti s brodom u potragu. Pretražit ćemo taj cijeli morski dio, iznad i ispod površine mora kako bismo utvrdili gdje se točno nalazi. Dosad ništa nismo mogli napraviti jer je jako loše vrijeme i vidljivost je smanjena, a na tom dijelu, gdje se platforma nalazi, valovi su visoki sigurno od 2,5 do 3 metra - poručila je Dolores Brenko Škerjanc, kapetanica pulske Lučke kapetanije.

Ona ne želi nagađati što se moglo dogoditi, no ističe da se nešto ovakvo nije nikad dogodilo. Iz Ministarstva mora potvrdili su da bi i oni tijekom tjedna trebali krenuti u potragu.

- Trenutačno traju pripreme vezane uz angažiranje odgovarajućeg broda s opremom u svrhu obavljanja pregleda akvatorija i dna. Isplovljenje broda predviđeno je po smirivanju nepovoljnih meteoroloških uvjeta - rekli su iz Ministarstva.

Iz Ine su također jučer izvjestili kako vrijeme još ne dopušta siguran obilazak lokacije, ali da se osim broda priprema i podvodna robotska ronilica kojom će pretražiti dno. Robotsku ronilicu Ina i inače koristi za pregled stanja odobalnih eksploatacijskih objekata.

Ina je potvrdila da je na platformi Ivana D aktiviran sustav za isključenje u nuždi te su zatvaranjem dubinskih sigurnosnih ventila plinske bušotine dovedene u sigurno stanje, dok je tlak u plinovodu ostao stabilan. Događaj nije imao štetnog utjecaja na okoliš, a proizvodnja se na svim ostalim odobalnim eksploatacijskim objektima odvija po planu.

Istaknuli su i kako je posljednji koordinirani inspekcijski nadzor platforme Ivana D obavljen u listopadu te da je objekt radio uz valjanu Svjedodžbu o sigurnosti za rad.