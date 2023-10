Nije upisao 2,1 milijuna eura u karticu, a on se sprda: 'Nisam imao vremena, ispravio sam'

Šef SDP-a Peđa Grbin pitao je ministra Gordana Grlića Radmana, čiji opoziv traži oporba, a kojeg je u Sabor došao braniti i premijer Andrej Plenković, je li ispravio grešku u imovinskoj kartici, zašto četiri godine nije upisao dividende u nju, što se dogodilo s tim novcem.

'Nisam imao vremena ove četiri godine učiniti to'

Pitao je i što je sa stanom te BMW-om koji su nestali iz kartice.

- Za razliku od vas, ja sam stekao novac na zakonit način, nikome nisam dužan, nikome štetu nisam napravio i pogriješio sam što nisam imao vremena ove četiri godine učiniti to. Evo, danas je trebalo vremena, ispunili smo imovinsku karticu, možete vidjeti koji je iznos unutra. Stan nije nestao nego se kći udala prošle godine i darovao sam joj ga, sve je proknjiženo i u redu, a budući da ne vozim auto, prodao sam ga, tako da je sve vidljivo u kartici - rekao je Grlić Radman.

Dok je on govorio, kraj njega su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i premijer "umirali" od smijeha.

- Dok su gospoda po kafiću skupljala potpise, ja sam skupljao potpise ministara za BiH da se otvore što prije pristupni pregovori. Rekao sam već, pogriješio sam, no budući da vi jako dobro znate koji je to iznos, znači da je sve transparentno. Možete u poreznoj kartici u FINA-i doći do svakog podatka, svi prihodi su disperzivni i treba ih staviti na jedno zbirno mjesto, u redu, to je imovinska kartica, ja to nisam napravio, ali sam napravio danas - dodao je zastupniku Damiru Bajsu.

Oporba opetovano: 'Zašto niste četiri godine upisali to?', Grlić Radman: 'Fokusirao sam se na vanjsku politiku'

SDP-ova Sabina Glasovac ponovno ga je pitala zašto to nije ranije napravio kad mu je Povjerenstvo na njegov upit reklo još 2019. da se prihod od dividendi upisuje u karticu.

- Ne možete reći da je tehnički propust ako ste vi pitali Povjerenstvo i to niste učinili - kazala je.

Grlić Radman poručio je kako je 2019. u imovinsku karticu upisao i što je trebalo i što nije, a svojim izlaganjem zabavio je i sebe i premijera i HDZ-ovce koji su se smijali.

- Ja sam se četiri godine bavio svojim poslom. Ja vam govorim to otvoreno i iskreno. Rekao sam vam da sam pogriješio, ali postoji odgovorno tijelo koje se o tome brine, razgovarao sam s Povjerenstvom i oni će utvrditi razinu prekršaja. Ne mogu se ja sjetiti svega što sam govorio tada, fokusirao sam se na vanjsku politiku, to je moje opredjeljenje - rekao je i zabavljao svoju ekipu, što je razljutilo oporbu, kojoj tema nije nimalo smiješna.

- Niste prijavili ono što je trebalo, laž je to što govorite - poručila je Glasovac, a kad je Jandroković rekao da je ministar sve odgovorio, vladajući su prasnuli u smijeh.

'Volio bih biti ministar još 100 godina'

SDP-ova Mirela Ahmetović pitala je ministra što mu kažu kolege iz Europe, jesu li oni iznenađeni njegovim sukobom interesa i skrivenim 2,1 milijuna eura, da njegova tvrtka posluje s državom i dobro zarađuje od hrvatskih građana.

- Ne, ja imam super odnose sa svojim kolegama i vjerujte mi da mi je toliko lijepo i drago da bih volio biti ministar još 100 godina, ako poživim, naravno. Neki dan sam bio u Kijevu i njima je jako žao bilo što sam zbog vas morao dolaziti ovdje i ne sudjelovati na varšavskom sigurnosnom forumu, ali što ćete. Uglavnom me pitaju za 54 vas koji ste glasali protiv vojne pomoći Ukrajine, za predsjednika.. Bili ste protiv LNG terminala, a mi se brinemo i za vas, gospođo, prepoznajte to - rekao je pa se opet provalila salva smijeha sabornicom.

'Tko radi taj i griješi, vi ne radite pa ne griješite'

Poražavajuće je da ministar ovo pretvara u cirkus, ustvrdila je zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.

- Živjeli ste u Švicarskoj, kako bi tamo prošao javni dužnosnik na tako visokoj dužnosti da četiri godine se ne drži upute koje je dobio i ne poštuje zakon? Da li bi se ovako cirkusirali ili bi podnijeli ostavku iz moralnih razloga - pitala ga je, a ministar rekao kako u Švicarskoj ili u Njemačkoj niti nema imovinskih kartica.

- Sve je vidljivo, Porezna uprava vodi računa o svemu. Govorite da sam zatajio. Pa kako vi znate koliko sam zatajio, kako ste došli do tih brojeva? Ali priznajem, nisam prijavio to u karticu. Tko radi, taj griješi, vi ne radite pa ne griješite - odgovorio je i ponovno silno zabavio HDZ-ovce.

'Poslužite se, vidite kakva je situacija u kartici, ja vašu neću gledati jer me ne interesira'

Zastupnica Možemo Sandra Benčić ponovila je pitanje zašto četiri godine nije upisao to u imovinsku karticu.

- Smetnuo sam to, složen je to posao, išao sam u Povjerenstvo, zatražio sam mišljenje i danas i jučer sam s odvjetnicima ispunio karticu i sve je tamo na jednom mjestu, ništa nije zatajeno, poslužite se i vidite tamo kakva je situacija. Ja vašu neću gledati jer me ne interesira - rekao je.

Nitko se ne pita što je ministar radio u New Yorku pet dana, s kime se sve sastao, dodao je.

- Svatko griješi, ali ja svima mogu pogledati u oči - ponavljao je.

Kada klauna pošaljete u Sabor da postane zastupnik, on ne postane zastupnik nego napravi cirkus od Sabora, kazao je Mostovu Miri Bulju.

- Vi ste najveća štetočina u Saboru. Načinom na koji vrijeđate i komunicirate umanjujete dignitet Sabora, ispred vas je vaš predsjednik koji je psihijatar pa bi on mogao sigurno nešto o tome reći - dodao je.

Mostov Nikola Grmoja pitao ga je što kaže o njihovu prijedlogu da 2,1 milijun eura uplati u fond za pomoć slavonskim poljoprivrednicima i da država osnuje tvrtku za zbrinjavanje mrtvih životinja.

- Bili ste se negdje izgubili pa sam se poveselio da vas nema. Vas je bolje dva puta izgubiti nego jedan put naći, ali dobro, tu ste. Vaši su prijedlozi dobri, proaktivni su, ali zašto vi ne osnujete neku tvrtku? Pazite, u vrijeme pretvorbe u Hrvatskoj je postojalo pet kafilerija, a gdje su sada? Odite u Agroproteinku, tamo radi 150 ljudi, prehranjuju svoje članove obitelji, 500 ljudi, sad ste im napravili reputacijsku štetu. Oni rade društveno korisni posao - poručio je ministar.