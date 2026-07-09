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UHITILI GA U DRAMLJU

Nijemac (36) 'pao' na hrvatskoj obali: Za njim su bila raspisana tri europska uhidbena naloga

Piše Iva Tomas,
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Nijemac (36) 'pao' na hrvatskoj obali: Za njim su bila raspisana tri europska uhidbena naloga
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 36-godišnjak je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor

Policija u Crikvenici na području Dramlja uhitila je u srijedu državljanina Njemačke (36) nakon provjere identiteta. Za njim su bila raspisana tri Europska uhidbena naloga, piše PU primorsko-goranska.

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Riječ je o osobi za kojim su nadležna njemačka pravosudna tijela raspisala Europske uhidbene naloge zbog odsluženja tri zatvorske kazne na koje je osuđen pravomoćnim presudama, zbog počinjenja nekoliko kaznenih djela - davanje lažne izjave, teška krađa, lažno prijavljivanje kaznenih djela, neovlašteno gospodarenje otpadom.

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U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 36-godišnjak je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor.

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