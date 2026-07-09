U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 36-godišnjak je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor
UHITILI GA U DRAMLJU
Nijemac (36) 'pao' na hrvatskoj obali: Za njim su bila raspisana tri europska uhidbena naloga
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Crikvenici na području Dramlja uhitila je u srijedu državljanina Njemačke (36) nakon provjere identiteta. Za njim su bila raspisana tri Europska uhidbena naloga, piše PU primorsko-goranska.
Riječ je o osobi za kojim su nadležna njemačka pravosudna tijela raspisala Europske uhidbene naloge zbog odsluženja tri zatvorske kazne na koje je osuđen pravomoćnim presudama, zbog počinjenja nekoliko kaznenih djela - davanje lažne izjave, teška krađa, lažno prijavljivanje kaznenih djela, neovlašteno gospodarenje otpadom.
U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, 36-godišnjak je po završetku postupanja predan pritvorskom nadzorniku, a potom u istražni zatvor.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku