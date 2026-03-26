Nijemci strahuju za primanja

Očekivanja njemačkih potrošača osjetno su pogoršana na pragu travnja, odražavajući strah od slabijih primanja i posustajanja gospodarstva zbog rata u Iranu, pokazali su rezultati istraživanja instituta GfK i Nürnberškog instituta za tržišne odluke. Indeks koji mjeri očekivanja potrošača za travanj pao je u travnju za 3,3 boda, na minus 28 bodova, utvrdili su instituti.

Očekivana primanja naglo su se pogoršala, prema padu indeksa za 12,6 bodova, na minus 6,3 boda, signalizirajući da je među građanima prevladao presimizam. Znatno pogoršanje pokazuje i indeks koji mjeri očekivanja za gospodarstvo, uz pad vrijednosti za 11,2 boda, na minus 6,9 bodova, najnižu razinu od prosinca 2022. godine. Potrošači sve više strahuju da bi čak i minimalni oporavak njemačkog gospodarstva mogao biti narušen, osobito ako se geopolitičke napetosti protegnuo na dulje vremensko razdoblje.

Njihova sklonost štednji zadržala se u ožujku na visokoj razini, uz relativno stabilnu spremnost na kupnju, pokazalo je istraživanje, objavljeno u četvrtak.

Prema riječima Rolfa Bürkla iz NIM-a, potrošači očekuju opetovano jačanje inflacije, u prvom redu zbog viših cijena energije, što dodatno koči oporavak gospodarstva.

U odvojenoj studiji NIM-a 60 posto građana navelo je da polaze od pretpostavke da će cijene nafte, plina i goriva trajno ostati visoke, što prigušuje raspoloženje potrošača, stoji u izvješću.

Nesigurnost dodatno pojačavaju geopolitički sukobi, upozoravaju u institutu. Više od 90 posto ispitanika koji očekuju pogoršanje vlastite financijske situacije smatra da će se globalna nesigurnost u nadolazećim godinama još više produbiti, utvrdili su.