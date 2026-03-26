Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAŽIVANJE INSTITUTA

Nijemci strahuju za primanja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/Ilustracija

Očekivanja njemačkih potrošača osjetno su pogoršana na pragu travnja, odražavajući strah od slabijih primanja i posustajanja gospodarstva zbog rata u Iranu, pokazali su rezultati istraživanja instituta GfK i Nürnberškog instituta za tržišne odluke. Indeks koji mjeri očekivanja potrošača za travanj pao je u travnju za 3,3 boda, na minus 28 bodova, utvrdili su instituti.

Njemački predsjednik: Američko-izraelski rat protiv Irana krši međunarodno pravo

Očekivana primanja naglo su se pogoršala, prema padu indeksa za 12,6 bodova, na minus 6,3 boda, signalizirajući da je među građanima prevladao presimizam. Znatno pogoršanje pokazuje i indeks koji mjeri očekivanja za gospodarstvo, uz pad vrijednosti za 11,2 boda, na minus 6,9 bodova, najnižu razinu od prosinca 2022. godine. Potrošači sve više strahuju da bi čak i minimalni oporavak njemačkog gospodarstva mogao biti narušen, osobito ako se geopolitičke napetosti protegnuo na dulje vremensko razdoblje.

Njihova sklonost štednji zadržala se u ožujku na visokoj razini, uz relativno stabilnu spremnost na kupnju, pokazalo je istraživanje, objavljeno u četvrtak.

Prema riječima Rolfa Bürkla iz NIM-a, potrošači očekuju opetovano jačanje inflacije, u prvom redu zbog viših cijena energije, što dodatno koči oporavak gospodarstva.

Njemački ministar: 'Rat na Bliskom istoku utječe na svijet, pomoći ćemo osigurati mir'

U odvojenoj studiji NIM-a 60 posto građana navelo je da polaze od pretpostavke da će cijene nafte, plina i goriva trajno ostati visoke, što prigušuje raspoloženje potrošača, stoji u izvješću.

Nesigurnost dodatno pojačavaju geopolitički sukobi, upozoravaju u institutu. Više od 90 posto ispitanika koji očekuju pogoršanje vlastite financijske situacije smatra da će se globalna nesigurnost u nadolazećim godinama još više produbiti, utvrdili su.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026