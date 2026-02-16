Obavijesti

A HRVOJE DOBIO ODGODU

Nikola Petrač pridružit će se bratu u Remetincu. Odslužit će tri mjeseca za aferu mikroskopi

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru

Mlađi sin Hrvoja Petrača, Nikola, do kraja dana pridružit će se svom starijem bratu Novici u Remetincu. Kako doznajemo, Nikola Petrač će se u večernjim satima javiti na izdržavanje kazne od šest mjeseci.

Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne.

Uloga Nikole Petrača je bilo 'pranje' novca preko njegove tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne. Iza rešetaka Remetinca čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru. 

Njihov otac Hrvoje je prvo tražio odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima za koje zatvorska bolnica nema rehabilitaciju, pa se u Remetinec trebao javiti 2. veljače.

No tražio je i dobio još do 31. ožujka. Svaki put priloži medicinsku dokumentaciju, a sudski vještaci su oba puta zaključili da je valjana.

