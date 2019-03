'Nisam fašist, ali Mussolini je radio i neke pozitivne stvari...'

Nakon izjave o "talijanskoj Isti i Dalmaciji", predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani ponovno se našao na meti kritika. Ovaj put jer je izjavio kako je Benito Mussolini činio i neke pozitivne stvari za Italiju, javlja Politico.

Talijanski mediji prenose njegov intervju za radijski show "La Zanzara" u kojem je izjavio:

- Mussolini? Dok nije proglasio rat protiv cijelog svijeta prateći Hitlera, dok nije promovirao rasne zakone protiv Židova i na stranu dramatični događaji oko Giacoma Matteottija (politički oponent kojeg je režim ubio) radio je pozitivne stvari kako bi realizirao infrastrukturu u našoj zemlji.

- Moramo biti objektivni. Ja nisam fašist, nikada nisam bio fašist i ne dijelim njegovu političku misao, ali ako ćemo biti pošteni sagradio je ceste, mostove, zgrade, vratio je mnoge dijelove naše Italije. Krive stvari bile su Matteotti, rasni zakoni, rat. To su bile neprihvatljive stvari.

Tajani je kasnije na Twitteru odbacio sve kritike napisavši:

- Neka je sram one koji manipuliraju onim što sam navodno rekao oko fašizma. Oduvijek sam bio uvjereni antifašist i neću dozvoliti da bilo tko insinuira drugačije. Fašistička diktatura, rasni zakoni i smrti koje su uzrokovali najtamnije stranice u talijanskoj i europskoj povijesti.

Njegove protivnike objava na Twitteru nije umirila.

Udo Bullmann, vođa Socijalista u Europskom parlamentu rekao je da su Tajanijeve riječi nevjerojatne:

- Kako predsjednik Europskog parlamenta nije u stanju priznati prirodu fašizma? Treba nam brzo pojašnjenje.

Unbelievable quotes from Tajani on #Mussolini . How can a President of the European Parliament fail to acknowledge the nature of fascism? We need swift clarification.

Lynn Boylan, eurozastupnica iz Irske, napisala je:

- Mussolini odgovoran za smrt više od 430 000 ljudi, ali vidite njegove ceste i mostove! Ozbiljno, ovo je predsjednik Europskog parlamenta.

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula vidi poveznicu između izjava o talijanskoj Dalmaciji i Istri te o Mussoliniju.

@EP_President Antonio Tajani’s recent invocation of "Italian Istria and Dalmatia" is clearly not an isolated incident but a political platform. "Mussolini has made some positive things," he told Radio 24. Among other things, "he regained many parts of our Italy".