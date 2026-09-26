HDZ-ovac: Nastat će kolaps u Zagrebu zbog štrajka, Možemo! mora preuzeti odgovornost

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić upozorio je u subotu da će zbog najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nastati kolaps u gradu te naglasio da je stranka Možemo! odgovorna za funkcioniranje Holdinga i Grada pa mora preuzeti odgovornost za probleme u sustavu.

"Zagrebački holding nije samo tramvaj, on je puno šire od toga, puno je tvrtki koje tu sudjeluju tako da ćemo svjedočiti kolapsu", izjavio je Katičić komentirajući štrajk u Holdingu najavljen za ponedjeljak.

Osvrnuo se i na riječi gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji je pozvao građane da predvide više vremena za putovanje zbog očekivanih povećanih gužvi i da racionalnije koriste osobna vozila, a poslodavce da organiziraju rad od kuće zaposlenika, ako je to moguće i fleksibiliziraju radno vrijeme.

"Tomašević je jučer kazao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje", istaknuo je Katičić te dodao da "gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge".

"Moraju preuzeti odgovornost za ono što im je u nadležnosti. Sve što predbacuju HDZ-u sada nastoje izbjeći i stava su - ako postoji problem, to će netko drugi riješiti, ja nisam nadležan. Ne, Možemo! je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga, za funkcioniranje grada u cijelosti", poručio je.

Kao drugu temu koja je, kako je rekao, prošla ispod radara, Katičić je izdvojio jučer objavljenu presudu Visokog upravnog suda povezanu s gotovo 40 milijuna eura vrijednom nabavom uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera za zagrebačku "Vodoopskrbu i odvodnju".

"To nedvojbeno potvrđuje da se u 'Vodoopskrbi i odvodnji' dogodilo pogodovanje", ustvrdio je Katičić.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ranije je poništila odluku o odabiru u tom postupku, a Visoki upravni sud odbio je tužbu protiv odluke DKOM-a. U postupku je utvrđeno da ponuditelji nisu bili jednako tretirani te da način pregleda i testiranja ponuda nije bio dovoljno transparentan.

Katičić je podsjetio i da je tadašnji direktor "Vodoopskrbe i odvodnje" Marko Blažević podnio ostavku neposredno nakon izbijanja afere. Odgovornost za slučaj Katičić je pripisao stranci Možemo, ustvrdivši da ga gradska vlast "pokušava relativizirati".

Kratko se osvrnuo i na projekt novog zagrebačkog stadiona, ponovivši da HDZ predstavljeno rješenje ne smatra konačnim te da treba ostaviti vremena struci da obrazloži projekt.

"Mi slušamo bilo naroda", naglasio je Katičić.

Komentirajući oporbenu inicijativu u Hrvatskom saboru, ponovio je da će završiti kao još jedan neuspjeli pokušaj opoziva Vlade. Dodao je da pridruživanje Mosta toj inicijativi pokazuje njegovu povezanost s lijevom oporbom.

Katičić je izjave dao na skupu Zaklade hrvatskog državnog zavjeta i Zaklade Konrad Adenauer, na kojem su dodijeljena uvjerenja 19. generaciji Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta te najavljen početak nastave za 20. generaciju.