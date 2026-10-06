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PRAVOMOĆNA ODLUKA

Ništa od pritvora u domu, Tomo Horvatinčić ostaje iza rešetaka!

Piše 24sata,
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Ništa od pritvora u domu, Tomo Horvatinčić ostaje iza rešetaka!
Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Odlučilo je tako upravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koji je usvojilo žalbu Državnog odvjetništva na odluku da se Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu...

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić kojeg Državno odvjetništvo tereti zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom neće biti pušten u kućni pritvor već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Odlučilo je tako upravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koji je usvojilo žalbu Državnog odvjetništva na odluku da se Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu, objavio je Jutarnji list.

Horvatinčić se u zatvoru trebao nalaziti dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu, uz stavljanje nanogice. Nakon toga je trebao izaći iz zatvora, ali pod uvjetom da ne napušta svoj dom. Na tu odluku žalilo se Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu tražeći da se Horvatinčiću odredi pravi istražni zatvor odnosno da najmanje mjesec dana provede u Remetincu.

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- Ovom pravomoćnom odlukom Horvatinčić bi trebao ostati iza rešetaka najmanje do 25. listopada - piše Marin Dešković za Jutarnji.

Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama.

Prema navodima prijave, čak je 18 dana tijekom rujna poduzetnik viđen za volanom, i to s urednom, novom vozačkom dozvolom koja mu je ljetos izdana jer je prošao sve liječničke kontrole. A imao je zabranu vožnje do 2028. godine...

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