Njemačka na ceremoniji u SAD-u preuzela prvi zrakoplov F-35

Njemačka je u petak preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država, tijekom svečanosti u Teksasu u proizvodnom pogonu tih visokotehnoloških letjelica. Proizvođač Lockheed Martin "predao je njemačkoj vladi prvi F-35A Lightning II" namijenjen toj zemlji u Fort Worthu, objavila je tvrtka u priopćenju.

Prisutan na toj svečanosti, njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra "najnaprednijim na svijetu", ocijenivši da ova isporuka označava "početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo".

Foto: Kay Nietfeld/DPA

Zrakoplov F-35 razvile su Sjedinjene Države u partnerstvu s drugim zemljama NATO-a. Njegov dizajn i specifični premaz kojim je opremljen čine ga vrlo teškim za otkrivanje na radarima.

Njemačka je naručila te zrakoplove 2022. godine, kada je Rusija izvela invaziju na Ukrajinu, kako bi zamijenila svoju staru flotu.

Foto: Kay Nietfeld/DPA

Trumpova administracija već dugo potiče europske zemlje da povećaju potrošnju za obranu kako bi se Sjedinjenim Državama omogućilo usmjeravanje resursa na druge izazove, osobito na suparništvo s Kinom.

Nekoliko zemalja, uključujući Njemačku, tako je povećalo svoje obrambene proračune i 2025. godine odobrilo cilj izdvajanja pet posto BDP-a za sigurnost do 2035. godine.

Sukob na Bliskom istoku od kraja veljače samo je povećao geopolitičke napetosti, već pojačane ratovima u Ukrajini i Pojasu Gaze, a narudžbe kod proizvođača oružja i vojne opreme rastu, ističe Reuters.

Sjedinjene Države do sada su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu.

Foto: Kay Nietfeld/DPA

No u četvrtak je američka vlada odobrila prodaju 48 borbenih zrakoplova F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24,3 milijarde dolara.

Lockheed Martin tvrdi da je u svijetu trenutačno u službi više od 1350 zrakoplova F-35.