Njemačka najavila borbu protiv zloupotrebe socijalnog sustava građana EU-a

Prijevare s dječjim doplatkom su nažalost postale redovita praksa kriminalnih bandi, rekao je glavni tajnik vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Carsten Linnemann u razgovoru za dnevnik Bild am Sonntag.

Linnemann je najavio i promjene na razini Europske unije kako bi se vlastima u Njemačkoj omogućila bolja usporedba podataka s Rumunjskom i Bugarskom, zemalja iz kojih dolazi najviše slučajeva prijevare.

Prema zakonskom prijedlogu,dječji doplatak bi se trebao prilagoditi zemlji u kojoj korisnik, tj. dijete kojem je namijenjen, živi.

- Mislim da je logično da se dječji doplatak prilagodi zemlji u koju se isplaćuje. Visina dječjeg doplatka je prilagođena cijenama i životu u Njemačkoj. Kada govorimo o Bugarskoj i Rumunjskoj visina je u potpunosti neproporcionalna - rekao je Linnemann.

Dječji doplatak u Njemačkoj trenutačno iznosi 259 eura mjesečno.

Borba protiv zloupotrebe socijalnog sustava

CDU, na inicijativu pokrajinskog ogranka stranke za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju gdje je zabilježen najveći broj neregularnih socijalnih isplata državljanima Rumunjske i Bugarske, također planira uklanjanje zakonskih mogućnosti za ostale zloupotrebe njemačkog socijalnog sustava, poput pomoći za nezaposlene.

Organizirane bande iz Rumunjske i Bugarske dovode ljude koje prividno zapošljavaju na skraćeno radno vrijeme čime se stječe pravo na isplatu pomoći za nezaposlene nakon gubitka posla, a ovako zaposleni imaju pravo i na dodatak za one čije zarada se nalazi ispod socijalnog minimuma.

CDU u svom prijedlogu navodi kako mnogi od primatelja socijalnih povlastica ne žive u Njemačkoj.

- Mi želimo istinsku integraciju radnih migranata iz zemalja EU-a a ne sustav u kojem je moguće kratko vrijeme biti zaposlen i nakon toga primati socijalnu pomoć - stoji u dokumentu koji bi trebao biti razmatran na sljedećoj stranačkoj konvenciji CDU-a.

Protjerivanje građana EU-a

CDU traži i intenziviranje racija poput onih koje su posljednjih mjeseci provedene u posebno pogođenim gradovima poput Duisburga.

Planirane su i promjene zakona na EU razini koje bi omogućile "lakše protjerivanje građana EU-a i zabranu povratka u slučaju zloupotrebe socijalnog sustava".

- Zloupotreba socijalnog sustava potkopava povjerenje u demokraciju i učinkovitost države. Mi ove slučajeve moramo suočiti sa svim instrumentima koji pravnoj državi stoje na raspolaganju - rekao je Paul Ziemiak, glavni tajnik CDU-a za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju.

Prošle godine je Njemačka za djecu koja žive u nekoj od zemalja EU-a isplatila 528 milijuna eura. Najviše korisnika se nalazi u Poljskoj i Rumunjskoj.