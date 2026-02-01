Obavijesti

News

Komentari 0
ORGANIZIRANI KRIMINAL

Njemačka najavila borbu protiv zloupotrebe socijalnog sustava građana EU-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemačka najavila borbu protiv zloupotrebe socijalnog sustava građana EU-a
Foto: Fabrizio Bensch

Vlasti u Njemačkoj najavile su borbu protiv zloupotreba socijalnog i sustava dječjeg doplatka koju provode organizirane kriminalne bande iz istočne Europe, javljaju u nedjelju njemački mediji

Admiral

Prijevare s dječjim doplatkom su nažalost postale redovita praksa kriminalnih bandi, rekao je glavni tajnik vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Carsten Linnemann u razgovoru za dnevnik Bild am Sonntag.

Linnemann je najavio i promjene na razini Europske unije kako bi se vlastima u Njemačkoj omogućila bolja usporedba podataka s Rumunjskom i Bugarskom, zemalja iz kojih dolazi najviše slučajeva prijevare.

Prema zakonskom prijedlogu,dječji doplatak bi se trebao prilagoditi zemlji u kojoj korisnik, tj. dijete kojem je namijenjen, živi.

- Mislim da je logično da se dječji doplatak prilagodi zemlji u koju se isplaćuje. Visina dječjeg doplatka je prilagođena cijenama i životu u Njemačkoj. Kada govorimo o Bugarskoj i Rumunjskoj visina je u potpunosti neproporcionalna - rekao je Linnemann.

PORAZNA STATISTIKA Gotovo svaki drugi Nijemac tijekom života oboli od raka
Gotovo svaki drugi Nijemac tijekom života oboli od raka

Dječji doplatak u Njemačkoj trenutačno iznosi 259 eura mjesečno.

Borba protiv zloupotrebe socijalnog sustava

CDU, na inicijativu pokrajinskog ogranka stranke za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju gdje je zabilježen najveći broj neregularnih socijalnih isplata državljanima Rumunjske i Bugarske, također planira uklanjanje zakonskih mogućnosti za ostale zloupotrebe njemačkog socijalnog sustava, poput pomoći za nezaposlene.

Organizirane bande iz Rumunjske i Bugarske dovode ljude koje prividno zapošljavaju na skraćeno radno vrijeme čime se stječe pravo na isplatu pomoći za nezaposlene nakon gubitka posla, a ovako zaposleni imaju pravo i na dodatak za one čije zarada se nalazi ispod socijalnog minimuma.

CDU u svom prijedlogu navodi kako mnogi od primatelja socijalnih povlastica ne žive u Njemačkoj.

jačanje obrambene suradnje Plenković i Merz: 'Jugoistok Europe ne bi smio ostati izložen djelovanju drugih aktera'
Plenković i Merz: 'Jugoistok Europe ne bi smio ostati izložen djelovanju drugih aktera'

- Mi želimo istinsku integraciju radnih migranata iz zemalja EU-a a ne sustav u kojem je moguće kratko vrijeme biti zaposlen i nakon toga primati socijalnu pomoć - stoji u dokumentu koji bi trebao biti razmatran na sljedećoj stranačkoj konvenciji CDU-a.

Protjerivanje građana EU-a

CDU traži i intenziviranje racija poput onih koje su posljednjih mjeseci provedene u posebno pogođenim gradovima poput Duisburga.

Planirane su i promjene zakona na EU razini koje bi omogućile "lakše protjerivanje građana EU-a i zabranu povratka u slučaju zloupotrebe socijalnog sustava".

- Zloupotreba socijalnog sustava potkopava povjerenje u demokraciju i učinkovitost države. Mi ove slučajeve moramo suočiti sa svim instrumentima koji pravnoj državi stoje na raspolaganju - rekao je Paul Ziemiak, glavni tajnik CDU-a za Sjevernu Rajnu – Vestfaliju.

NJEMAČKI KANCELAR ZA HTV Merz: 'Zauzimam se za to da budemo dovoljno jaki da se izborimo za vlastite interese'
Merz: 'Zauzimam se za to da budemo dovoljno jaki da se izborimo za vlastite interese'

Prošle godine je Njemačka za djecu koja žive u nekoj od zemalja EU-a isplatila 528 milijuna eura. Najviše korisnika se nalazi u Poljskoj i Rumunjskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026