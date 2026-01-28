Obavijesti

ZAGREB SUMMIT

Piše HINA,
Europski čelnici stižu u Zagreb: Von der Leyen, Merz, Tusk i drugi lideri na skupu EPP-a
Foto: Yves Herman

Više od 20 lidera raspravljat će iza zatvorenih vrata o Ukrajini, odnosima s SAD-om, sigurnosti, migracijama i proširenju EU, a domaćin je HDZ s Andrejem Plenkovićem

Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, očekuje se u petak i subotu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu, gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke, kazali su iz HDZ-a za Hinu u srijedu.

"Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer.

Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, koji vodi dvije od tri glavne institucije EU-a: Komisiju i Parlament.

Nakon što događaj u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvore premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides, sudionici će na trima sjednicama zatvorenima za javnost raspravljati o glavnim pitanjima za budućnost EU-a.

Sugovornik iz HDZ-a kazao je da će teme uključivati pitanje mira u Ukrajini, transatlantske odnose s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, energetiku, migracije, globalu sigurnost, jačanje europske obrane i konkurentnosti.

Jedna od tema će biti i proširenje bloka, pri čemu je Plenković na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu prošlog tjedna rekao da ako se u sklopu eventualnog mirovnog sporazuma Ukrajini omogući brže pristupanje Europskoj uniji, da to otvara i vrata zemljama jugoistočne Europe.

"Iako jasno podupiremo ukrajinske napore, htjeli bismo vidjeti da zemlje (u regiji), a naročito Bosna i Hercegovina, iskoriste tu priliku", rekao je tada Plenković, nazivajući to hrvatskim strateškim interesom.

Povrh toga, čelnici će u petak usvojiti zajedničku izjavu pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), odnosno dokument koji je izvor iz HDZ-a predstavio kao doprinos svoje stranke da pored aktualnih političkih i sigurnosnih pitanja u središtu pozornosti ostane i tema demografije s obzirom na negativne trendove u cijeloj Europi.

Subotnji dio događaja je posvećen političkim prioritetima EPP-a, a očekuje se da će se raspravljati o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.

Osim stranačkog dijela, premijer će tijekom dva dana održati niz bilateralnih sastanaka s von der Leyen, Metsolom, Merzom, Tuskom, portugalskim premijerom Luisom Montenegrom, grčkim kolegom Kiriakosom Micotakisom, latvijskom premijerkom Evikom Silinom te zamjenikom irskog premijera Simonom Harrisom.

Šefovi stranaka iz obitelji EPP-a koji će sudjelovati u događaju, a ne sudjeluju u vlasti u svojim matičnim zemljama, uključuju Janeza Janšu iz Slovenske demokratske stranke, čelnika bugarske stranke GERB Bojka Borisova i predsjednika španjolske Narodne stranke Alberta Nuneza Feijoa.

