Njemačka smanjuje porez na gorivo, evo kolika je ušteda

„Puni spremnik goriva bi od 1. svibnja trebao biti oko 10 eura jeftiniji što je, kako smatram, veliko rasterećenje“, rekao je tijekom rasprave koja je prethodila glasovanju u Bundestagu zastupnik demokršćanske Unije CDU/CSU Fritz Guentzler. Mjeru je donijela njemačka vlada nakon što su cijene goriva uslijed napada SAD-a i Izraela na Iran snažno porasle. Prvi paket mjera koji je uveo pravilo po kojem benzinske crpke smiju povećati cijene samo jednom dnevno, nije donio očekivane rezultate.

Oporba je žestoko kritizirala sniženje cijene goriva ukazujući na to da će ona dodatno povećati potražnju za gorivom umjesto da ga, u trenutku kada prijeti nestašica nafte, smanji.

Mjeru su kritizirali i vodeći ekonomisti u Njemačkoj ukazujući na globalnu nestašicu goriva i kontraproduktivnost mjere koja bi dodatno povećala potrošnju.

Uredi za zaštitu potrošača strahuju da smanjenje poreza na gorivo neće doći do krajnjeg potrošača nego da će najvećim dijelom profitirati naftne kompanije te od vlade traže strogu kontrolu kretanja rasta cijena nakon stupanja mjere na snagu.

Udruge koje okupljaju vlasnike benzinskih crpki već su najavile da zbog praznika 1. svibnja neće biti moguće posvuda smanjiti cijene goriva.

Koalicijska demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza se od početka naftne krize nalazi na udaru kritika javnosti zbog nedovoljnih reakcija na povećanje cijena goriva.