RAT U UKRAJINI

Njemačka: 'Trebamo podržati Ukrajinu nakon rata, tražimo snažna sigurnosna jamstva'

Piše HINA,
Foto: Roman Baluk

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je uputio apel Putinu da prekine rat i započne pregovore

Sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon rata trebaju podržati razne države, uključujući i izvan Europe, poručio je u nedjelju njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul. Govoreći na danu otvorenih vrata vlade u Berlinu, Wadephul je naglasio kako je važno da Sjedinjene Američke Države sudjeluju u davanju jamstava Ukrajini, ali i da su potrebne i druge zemlje.

Dodao je da je oko 30 država već iskazalo spremnost za takvu politiku, uključujući Japan.

Potrebna su jamstva sigurnosti koja se "približavaju onome što znači članstvo u NATO-u“, rekao je ministar.

- Ne možemo očekivati da Ukrajina ozbiljno razmatra teritorijalne ustupke ako barem ne dobije sigurnosno jamstvo od što većeg broja država da je ostatak tada zajamčeno siguran - istaknuo je Wadephul.

Dodao je kako to ne bi predstavljalo rizik za Rusiju, izrazivši nadu da će ruskog predsjednika Vladimira Putina ipak biti moguće privoljeti na dogovor poduprt sigurnosnim jamstvima.

Takav sporazum mogao bi biti temelj povratka mira u Europu, rekao je.

Naglasio je da Ukrajina mora biti u stanju obraniti se i dobiti potporu svojih jamaca. Mirovni sporazum ne smije biti nametnut na štetu Ukrajine, dodao je.

Wadephul je uputio apel Putinu da prekine rat i započne pregovore.

- U suprotnom, mora računati na naš jasan otpor zajedno s Ukrajinom - poručio je.

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u nedjelju u Kijevu, na zajedničkoj konferenciji za medije s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, da ne isključuje mogućnost sudjelovanja kanadskih vojnika u Ukrajini u sklopu predloženih sigurnosnih jamstava, čiji okvir Ukrajina i njezini saveznici trenutačno razrađuju, objavio je Reuters

