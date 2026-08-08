Njemačka ukinula zabrane teretnog cestovnog prometa nedjeljom zbog niskih vodostaja

Savezne pokrajine su time prihvatile preporuke novog ministra prometa Steffena Bilgera koji je preporučio privremeno ukidanje zabrane prometa za teretna vozila nedjeljom i praznicima toliko dugo dok se zbog sniženog vodostaja riječnim putem prevozi samo manji dio tereta od uobičajenog.

Za sada su zabranu uvele savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija, Porajnje-Falačka, Sarska i Donja Saska.

Ove savezne pokrajine su se založile za to da se i u ostalim saveznim pokrajinama uvede privremeno ukidanje zabrane prometa nedjeljom i praznicima za teretna vozila. Mjera je, kako je priopćeno, donesena zbog osjetno smanjenog vodostaja rijeka što je uzrokovalo smanjenjem prijevoza roba riječnim putevima.

Savez njemačke industrije (BDI) pozdravio je odluku o privremenom ukidanju zabrane.

- Prebacivanje tereta na ceste i pruge tijekom niskog vodostaja bi moglo ublažiti negativni utjecaj smanjenog prometa i stabilizirati lance opskrbe - priopćio je BDI.

Organizacija za zaštitu okoliša BUND je istodobno kritizirala ovu odluku koju smatra „kratkovidnom“ i štetnom po okoliš. Na glavnoj njemačkoj riječnoj prometnici Rajni se ovih dana bilježe najniži vodostaji od početka mjerenja.