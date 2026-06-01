Njemačka zabrinuta zbog izraelskog napredovanja u Libanonu: 'Vratite se primirju'

Wadephul je rekao da je "kontinuirano napredovanje" izraelske vojske u južni Libanon "razlog za veliku zabrinutost". Njemački ministar pozvao je Izrael da osigura da se tijekom napada na Hezbolah, koji podržava Iran, ne ozlijedi nijedan civil i civilna infrastruktura.

"Svaka daljnja eskalacija samo će pogoršati već napetu situaciju i izazvati nove valove raseljavanja unutar Libanona", upozorio je Wadephul na marginama posjeta sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Rat s Iranom također je doveo do obnove borbi između Izraela i Hezbolaha u Libanonu.

Sredinom travnja izraelska i libanonska vlada dogovorile su prekid vatre, koji je od tada dva puta produžen. Unatoč tome, Hezbolah i Izrael nastavljaju s dnevnim borbama i, ponekad, teškim napadima.

Izrael je u subotu izjavio da će proširiti svoje operacije u južnom Libanonu, naredivši stanovnicima nekoliko sela evakuaciju.

Glasnogovornik vojske rekao je da je naredba za evakuaciju izdana kao odgovor na ono što je Izrael opisao kao kontinuirano kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbolaha.

Wadephul je opisao izraelsko napredovanje kao odgovor na kontinuirane napade Hezbolaha na sjeverni Izrael, pozivajući ih da prekinu svoje napade. No, također je kritizirao Izrael zbog njegovog ponašanja u Libanonu.

Iako Izrael ima legitimne sigurnosne interese, ako civili plate cijenu vojne eskalacije i dijelovi Libanona postanu trajno nenastanjivi, to dugoročno ne bi učinilo Izrael sigurnijim, rekao je Wadephul.

Više od 3200 ljudi je ubijeno, a preko 9800 ozlijeđeno u tekućem sukobu u Libanonu, prema službenim podacima.