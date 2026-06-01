Obavijesti

News

Komentari 0
šire ofenzivu

Njemačka zabrinuta zbog izraelskog napredovanja u Libanonu: 'Vratite se primirju'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka zabrinuta zbog izraelskog napredovanja u Libanonu: 'Vratite se primirju'
Foto: Christoph Soeder/DPA

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u nedjelju je pozvao Izrael i Hezbolah da se vrate prekidu vatre, jer su se neprijateljstva u Libanonu ponovno pojačala

Wadephul je rekao da je "kontinuirano napredovanje" izraelske vojske u južni Libanon "razlog za veliku zabrinutost". Njemački ministar pozvao je Izrael da osigura da se tijekom napada na Hezbolah, koji podržava Iran, ne ozlijedi nijedan civil i civilna infrastruktura.

"Svaka daljnja eskalacija samo će pogoršati već napetu situaciju i izazvati nove valove raseljavanja unutar Libanona", upozorio je Wadephul na marginama posjeta sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Rat s Iranom također je doveo do obnove borbi između Izraela i Hezbolaha u Libanonu.

TAJNI RUSKI PROJEKT Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati
Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati

Sredinom travnja izraelska i libanonska vlada dogovorile su prekid vatre, koji je od tada dva puta produžen. Unatoč tome, Hezbolah i Izrael nastavljaju s dnevnim borbama i, ponekad, teškim napadima.

Izrael je u subotu izjavio da će proširiti svoje operacije u južnom Libanonu, naredivši stanovnicima nekoliko sela evakuaciju.

Glasnogovornik vojske rekao je da je naredba za evakuaciju izdana kao odgovor na ono što je Izrael opisao kao kontinuirano kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbolaha.

DONIJELI PRESUDU Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'
Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'

Wadephul je opisao izraelsko napredovanje kao odgovor na kontinuirane napade Hezbolaha na sjeverni Izrael, pozivajući ih da prekinu svoje napade. No, također je kritizirao Izrael zbog njegovog ponašanja u Libanonu.

Iako Izrael ima legitimne sigurnosne interese, ako civili plate cijenu vojne eskalacije i dijelovi Libanona postanu trajno nenastanjivi, to dugoročno ne bi učinilo Izrael sigurnijim, rekao je Wadephul.

Više od 3200 ljudi je ubijeno, a preko 9800 ozlijeđeno u tekućem sukobu u Libanonu, prema službenim podacima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026