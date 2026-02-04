Washington Post najavljuje masovno otpuštanje novinara

Washington Post u vlasništvu multimilijardera Jeffa Bezosa u srijedu je najavio "značajno smanjenje broja zaposlenih" kako bi se "osigurala budućnost" tog lista.

Masovni odlazak koji će utjecati na stup američkog novinarstva događa se u kontekstu zbližavanja osnivača Amazona i Donalda Trumpa, predsjednika koji napada tradicionalni tisak otkako se vratio na vlast, ističe France presse.

Nije objavljeno koliko će ukupno novinara biti otpušteno, ali prema New York Timesu otkaz će dobiti njih tristotinjak od oko 800 zaposlenih.

Restrukturiranje čiji je cilj reformirati novine "iz drugog doba", "uključuje značajno smanjenje broja zaposlenih" i namijenjeno je "osiguravanju" budućnosti Washington Posta, napisao je izvršni direktor novina Matt Murray u elektroničkoj poruci zaposlenicima.

Veliki broj dopisnika u inozemstvu, uključujući sve one koji izvještavaju s Bliskog istoka, otpušten je, rekao je jedan od njih za AFP. Redakcije za sport, knjige, podcaste, lokalne vijesti i infografike također su posebno pogođene, a neke su čak gotovo u potpunosti ukinute.

„Ne možete lišiti redakciju njezine biti bez posljedica na njezin kredibilitet, utjecaj i budućnost“, osudio je sindikat Post Guild. „Samo u posljednje tri godine, osoblje Posta se (već) smanjilo za otprilike 400 ljudi.“

„Ovo je jedan od najmračnijih dana u povijesti novina“, napisao je na Facebooku Martin Baron, bivši glavni urednik novina i istaknuta osoba u američkom novinarstvu.

On otvoreno osuđuje „odvratne pokušaje“ Jeffa Bezosa da se dodvori Donaldu Trumpu, smatrajući to „školskim primjerom“ uništavanja brenda.

Washington Post, koji je otkrio skandal Watergate i osvojio više Pulitzerovih nagrada, već je nekoliko godina u krizi.

Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, novine su se relativno dobro snalazile zahvaljujući tome što su percipirane kao beskompromisne. No, kada je republikanski milijarder napustio Bijelu kuću, interes čitatelja je opao, a prodaja je počela naglo padati. Novine navodno već nekoliko godina gube novac.

U jesen 2024. Washington Post nije objavio uvodnik u kojem podržava demokratkinju Kamalu Harris u predsjedničkoj kampanji protiv Donalda Trumpa, unatoč tome što je podržao demokratske kandidate na predsjedničkim izborima 2008., 2012., 2016. i 2020. godine.

Mnogi su iza toga vidjeli ruku Jeffa Bezosa, koji se tri mjeseca kasnije pojavio u prvom redu na inauguracijskoj ceremoniji Donalda Trumpa. Njegove tvrtke imaju značajne ugovore sa saveznom vladom.

Prema tisku, ova je odluka otjerala mnoge pretplatnike.

U oštroj suprotnosti s tim, New York Times, glavni konkurent Washington Posta, objavio je u srijedu da je u 2025. godini dodao više od milijun digitalnih pretplatnika.

Time je njihov ukupan broj porastao na gotovo 13 milijuna, a list je potvrdio svoju dominantnu poziciju na američkom tržištu tiskanih medija koncentriranom na nekoliko imena, dok se lokalne publikacije i dalje zatvaraju.